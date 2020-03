Rodrigo Faro posa na sala de casa e famosos tiraram sarro: Ué, a Ana Hickmann está diferente!

10/03/2020 | 09:10



Eita! Rodrigo Faro impressionou seus seguidores no Instagram na última segunda-feira, dia 9, ao publicar uma foto de sua sala de estar para lá de gigante! Depois de ter falado que possui um patrimônio de mais de 220 milhões de reais, ao apresentador da Record TV exibiu a sala luxuosa de sua casa e acabou chamando a atenção até de seguidores famosos, que ficaram impressionados com o tamanho do cômodo e até relembraram outra celebridade, que também já havia impactado os internautas por exibir a sala de estar de sua casa.

Descansando um pouquinho, porque já já tem gravação de campanha publicitária ...Vamos com Deus e boa semana!!!!, escreveu o apresentador.

Ué! A Ana Hickmann tá diferente, brincou Marcos Mion fazendo referência à apresentadora, que é conhecida pelo tamanho impressionante de sua sala.

Aí pode chamar uma de capoeira que ninguém esbarra em nada aí viu, pequena a sala do homem, escreveu Whindersson Nunes.

Ixi mudou a decoração da sala da Ana Hickmann e eu nem vi, brincou Ticiane Pinheiro.

Tem de descansar mesmo, com um sala desse tamanho não deve ser fácil atravessá-la, disse um seguidor.

Se afastar o sofá e a mesinha de centro, dá pra rolar um futsal, disse outro.