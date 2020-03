08/03/2020 | 15:11



Meghan Markle fez um passeio bem especial em comemoração ao Dia da Mulher. A Duquesa de Sussex palestrou para 700 estudantes na escola Robert Clark, no Reino Unido, sobre o significado da data. De acordo com a revista People, durante o discurso ela explicou o motivo pelo qual decidiu passar o dia lá: Quando pensei no que gostaria de fazer para o Dia Internacional da Mulher neste ano, para mim foi incrivelmente importante estar junto às mulheres do nosso futuro. E essas são todas as jovens mulheres aqui, assim como os jovens homens que desempenham um grande papel nisso.