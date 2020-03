Unibes Cultural tem programação especial para Dia Internacional da Mulher

08/03/2020 | 13:47



Se você quer saber mais sobre sororidade e empatia entre as mulheres, a Unibes Cultural preparou uma programação especial para março.

O mês é marcado por diálogos em relação ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8.

Na próxima terça-feira, 10, haverá um debate sobre maternidade real, empreendedorismo feminino e racismo, com entrada franca, das 19h30 às 21h30.

Durante o debate, haverá a gravação do Programa Feminismos, no YouTube, apresentado por Lídice Leão. A jornalista mediará a conversa com Rita Lisauskas, a empreendedora Suely Cyrino e a advogada trabalhista Natalie Lourenço, militante das questões raciais.

O objetivo do evento é dialogar sobre os caminhos possíveis de melhorias para a vida de mães e profissionais, por meio da troca de experiências.

Serviço:

Debate sobre feminismo

Quando: Terça, 10 de março

Horário: Das 19h30 às 21h30

Onde: Unibes Cultural

Enderço: Rua Oscar Freire, 2.500

Entrada Franca