Meghan Markle e príncipe Harry recebem convite de Rainha Elizabeth II: - Gesto doce

08/03/2020 | 13:10



Após passarem um tempo vivendo no Canadá, Meghan Markle e príncipe Harry voltaram para o Reino Unido para cumprir seus últimos deveres oficiais como membros sênior da família real britânica. O casal participou, no último sábado, dia 7, do Mountbatten Music Festival em Londres, onde o filho da princesa Diana ocupou pela última vez o posto de Capitão General da Marinha Real.

Ao entrarem no salão, Harry e Meghan foram ovacionados pela plateia, que os aplaudiu de pé. Enquanto o príncipe usou o traje completo de Capitão da Marinha, a Duquesa de Sussex apostou em um vestido longo vermelho da marca Safyiaa que, de acordo com o jornal Daily Mail, custa aproximadamente sete mil e 800 reais.

O casal usou seu Instagram para compartilhar algumas fotos do evento - dentre elas um clique fofo em que Meghan e Harry aparecem de mãos dadas.

Trégua real

Apesar de estar cansada de toda a polêmica envolvendo o afastamento de Harry e Meghan da família real, a Rainha Elizabeth II tem deixado bem claro que eles ainda são queridos para ela. De acordo com a revista People, a monarca convidou o casal para ir com ela à igreja neste domingo, dia 8. Uma fonte revelou:

- Foi um gesto muito doce a Rainha ter pedido para que eles fossem à igreja. É como dizer que eles ainda fazem parte de sua família. E como família, eles amam uns aos outros.

O último evento oficial de príncipe Harry e Meghan Markle como membros sênior da monarquia britânica acontecerá nesta segunda-feira, dia 9. Junto com a Rainha Elizabeth II, príncipe William e Kate Middleton, eles estarão na abadia de Westminster para comemorar o Dia da Commonwealth.