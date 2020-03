Em confronto de líderes, LeBron embala triunfo dos Lakers sobre os Bucks na NBA

07/03/2020 | 09:45



A rodada desta sexta-feira da NBA teve o encontro dos líderes das conferências e quem levou a melhor foi o lado oeste: embalado por boa atuação de LeBron James, os Los Angeles Lakers superaram o Milwaukee Bucks por 113 a 103 e fizeram a festa da torcida no Staples Center.

Apesar do triunfo californiano, os Lakers ainda se mantém com ''apenas'' a segunda melhor campanha da temporada regular da NBA (48 vitórias em 61 jogos), perdendo somente para o rival desta sexta à noite (53 em 63).

De todo modo, o dono da festa em Los Angeles foi LeBron James. O astro do basquete norte-americano teve atuação dominante e terminou a partida como cestinha, anotando 37 pontos, além de oito rebotes, oito assistências e três roubadas de bola.

Outro destaque dos anfitriões foi Anthony Davis, que fez 30 pontos no confronto. Do lado visitante, o grego Giannis Antetokounmpo foi o grande nome, marcando 32 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Donte DiVicenzo também brilhou pelo time de Wisconsin, com 17 pontos.

Os Bucks, aliás, começaram o jogo melhores e saíram na frente do placar, chegando a abrir vantagem de 13 a 5, embalados por 10 pontos de Giannis. Entretanto, os Lakers reagiram e diminuíram a ''gordura'' visitante antes do fim do primeiro período.

No decorrer da partida, os donos da casa consolidaram a reação e contaram com LeBron para sacramentar a virada. Nos minutos finais, os visitantes apostaram nos chutes de fora e reduziram a diferença (98 a 94), mas os anfitriões melhoraram na defesa e saíram com a vitória de 113 a 103.

Em outro jogo da rodada, os Dallas Mavericks conquistaram mais uma importante vitória rumo à classificação na conferência oeste. Jogando em casa, o time superou o Memphis Grizzlies por 121 a 96. Com o triunfo, os Mavericks ficam no sétimo lugar, um à frente dos Grizzlies.

Outro anfitrião da NBA nesta sexta, o Phoenix Suns também garantiu a vitória ao superar o Portland Trail Blazers por 127 a 117. Com a derrota, o time de Oregon fica no nono posto da conferência oeste, enquanto a equipe do Arizona ocupa o 13º lugar.

Confira a rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Detroit Pistons x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies vs Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings