Obituário – 8 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/03/2020 | 00:01



Santo André

Adalberto Cheves, 57, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Jardim, em Santo André. Dia 02. Cemitério Jardim da Colina

Atila Rodrigues Neves, 88, natural de Passos (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 02. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Herculano Rodrigues Teixeira, 85, natural de Piedade do Rio Grande (MG). Residia no Jardim Stetel em Santo André. Dia 02. Crematório Memorial Planalto.

Isais Pereira Elias, 63, natural de Astorga (PR). Residia no Bairro Jardim, em Santo André. Dia 02.Cemitério Jardim da Colina

João José da Silva, 72, natural de Paulista (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Adolfo Marcondes, 69, natural de Andradas (MG). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 02. Memorial Jardim Santo André

Josely da Silva Ladeira, 68, natural de Itamarati de Minas (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mafalda Fogo Baldin, 98, natural de Americana (SP). Residia em Santo André. Dia 02. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Angélica Teotonio Borges, 69, natural de Quintana (SP). Residia na Vila Nova Utinga, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Candido da Silva Fonseca, 88, natural de Bueno Brandão (MG). Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Carvalho da Silva, 82, natural de Parnaiba (PI). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Jesus Ferreira, 89, natural de Mata Grande (AL). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia dos Santos, 61, natural de Maceió (AL). Residia no Bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Marinho dos Santos, 60, natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Bairro Campestre, em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Moreira Alves, 96, natural de Paraibuna (SP). Residia no Jardim Vila Rica, em Santo André. Dia 02. Cemitério Municipal de Paraibuna

Paulo da Silva, 51, natural de Santo André (SP). Residia em Santo André. Dia 02. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Inês Aparecida Oliver da Silva, 60, natural de Dracena (SP). Residia no Bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. Dia 02. Cemitério Pauliceia.

João Barbosa de Oliveira, 74, natural de Ipanema (MG). Residia no Bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. Dia 02. Cemitério Baeta Nves.

Juscelino Francisco dos Santos, 75, natural de Piratininga (BA). Residia no Bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Dia 02. Cemitério Jardim da Colina.

Nereu Garcia, 67, natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Dia 02. Cemitério Jardim da Colina.

Nivaldo Guidolin, 63, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. Dia 02. Cemitério Bairro dos Casa.

Rosa Maria de Santana Carvalho, 86, natural de Barreiros (PE). Residia no Bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. Dia 02. Cemitério Bairro dos Casa.

Zilda Richter , 88, natural de Santos (SP). Residia no Bairro Vargeão, em Jaguariúna. Dia 02. Cemitério Vila Euclides.

São Caetano do Sul

Francisca Vieira da Silva, 70, natural de Acopiara (CE). Residia no Bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul. Dia 02. Cemitério Cerâmica

Marcos Levi do Nascimento, 53, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Oswaldo Cruz, em em São Caetano do Sul. Dia 02. Cemitério Cerâmica.

Mauá

Marlene Aparecida da Silva, 56, natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Nossa Senhora Vitórias, em Mauá. Dia 02. Cemitério Vale dos Pinheirais.

Nery José Venâncio, 66, natural de Magda (SP) - Residia em Aparecida D'' Oeste. Dia 02. Cemitério Santa Lídia

Diadema

Diodete Rocha Garcia Leão, 76, natural de Itambé (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 02. Cemitério Municipal de Diadema.

Zenildo de Freitas Rosa, 81, natural de Oliveira dos Brejinhos (BA). Residia no Bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 02. Cemitério Municipal de Diadema

Ribeirão Pires

Maria Izabel Alves, 59, natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Aimoré, em Ribeirão Pires. Dia 02. Cemitério São José

Rio Grande da Serra

Francisca Maria De Jesus Filha, 74, natural de Castro Alves (BA). Residia no Parque Indaiá, em Rio Grande da Serra. Dia 02. Cemitério São Sebastião.