Príncipe Harry e Meghan Markle são vaiados ao chegarem em evento em Londres

06/03/2020 | 11:10



Na última quinta-feira, dia 5, Meghan Markle e príncipe Harry participaram juntos de um evento em Londres, na Inglaterra. O casal não participava de um evento no Reino Unido desde quando anunciou a saída da família real, no começo de janeiro. Além de fotos, foi divulgado um vídeo da chegada de ambos ao evento e um detalhe chamou a atenção: um homem vaia o Duque e a Duquesa de Sussex.

No registro, é possível ver o carro do casal chegando. Harry sai por uma da portas, com um guarda-chuva em mãos, e ajuda a abrir a porta de sua esposa. Quando ambos começam a andar é possível ouvir um homem vaiando o casal. Porém, ao mesmo tempo, há diversos outros gritos de apoio. Em determinado momento, uma moça até mesmo grita que ama a Meghan. A ex-atriz reage olhando para trás rapidamente e sorri.

Desde o anúncio da vontade de sair da realeza, Meghan e Harry se mudaram com o filhinho, Archie Harrison, para o Canadá. Por enquanto, eles ainda irão cumprir alguns compromissos em nome da coroa, mas as atividades oficiais vão se encerrar no dia 31 de março. A própria Rainha Elizabeth II pediu para que os dois voltassem para a Inglaterra para um importante evento que acontecerá em breve - e que deve reunir os principais membros da família.