Exportação em unidades cai 7% em fevereiro ante igual mês de 2019, diz Anfavea

06/03/2020 | 10:39



A exportação de veículos, em unidades, caiu 7% em fevereiro ante igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Foram 37,7 mil veículos vendidos ao exterior, em conta que soma os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, contudo, se comparado a janeiro, mostra crescimento de 83,4%.

No primeiro bimestre, as exportações somaram 58,2 mil unidades, queda de 11,2% em relação aos primeiros dois meses do ano passado.

Mercado interno

No mercado interno, os dados da Anfavea confirmam resultados divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) no início da semana.

Foram 201 mil emplacamentos, alta de 1,2% em relação a fevereiro do ano passado e de 3,9% na comparação com janeiro.

O acumulado do ano, porém, aponta queda de 1%, com 394,4 mil unidades vendidas.