06/03/2020 | 10:35



O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6, informa que o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, cancelou as viagens que faria esta semana para o exterior. De acordo com informações divulgadas antes, Campos Neto ficaria afastado do País de 4 a 10 março.

O primeiro compromisso seria em Londres, no Reino Unido, onde teria encontros com investidores institucionais.

Depois, Campos Neto iria a Basileia, na Suíça, onde participaria de reuniões no âmbito da Bimonthly Meeting promovidas pelo Bank for International Settlements.