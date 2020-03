06/03/2020 | 07:22



A recontagem final dos votos das eleições em Israel confirmou nesta quinta, 5, a vitória do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, que bateu o centrista Beny Gantz, mas ainda sem uma maioria para montar o governo, o que não garante o desbloqueio político do país. O Likud, partido de Netanyahu, obteve 36 lugares no parlamento, acima da coalizão Azul e Branco, de Gantz, com 33.