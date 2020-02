Declarações de amor, muito choro e papo sobre o jogo marcam a festa do líder no BBB20

27/02/2020 | 11:11



Os brothers do BBB20 curtiram mais uma festa do líder, que rolou na madrugada desta quinta-feira, dia 26. A animação tomou conta e, na área externa, um arraial com brincadeiras, músicas temáticas e comidas típicas encantou os participantes. Em pleno fevereiro, eles dançaram muita quadrilha e mostraram que, apesar das tensões após a saída de Boca Rosa, estão se divertindo. Porém, não foi só isso que aconteceu...

Um dos pontos altos da festa foi a conversa de Gabi com o boneca de decoração da casa, que ela carinhosamente apelidou de Pitchulo.

- Só você sabe o tanto que eu sofri esses dias, o tanto que as coisas foram difíceis. Mas você sempre esteve comigo. E eu nunca vou te abandonar, disse a cantora. Mas, se já não bastasse, na sequência ela se declarou: - Obrigada por tudo. Você é o melhor do mundo, eu vou estar sempre aqui do seu lado, sempre que você precisar. Não me abandona, porque agora estou sozinha. Meu coração ainda está partido, mas estou aqui junto com você. No mínimo estranho...

E parece que o climão e suposto término da madrugada da última quarta-feira, dia 26, passou. Isso porque, depois de conversar com o boneco de decoração da casa, Gabi passou por Guilherme na área externa da casa e os dois se abraçaram. No momento, o modelo afirmou:

- Eu vou cuidar de você sempre.

Os dois seguiram juntinhos na festa e, por vezes, protagonizaram cenas para lá de românticas. Casal ioiô, né?

Enquanto isso, Manu Gavassi aproveitou para conversar com Flayslane, que ficou bem abalada após a saída de Boca Rosa:

- Não sei por que, veio uma vontade no meu ser de te proteger. É sério. Eu gosto de você real, Flay. [...] Quando a gente sente, a gente sente. Eu sinto que você é muito verdadeira. Você erra, mas você é muito verdadeira.

As duas se abraçaram e, em seguida, Flayslane afirmou:

- Eu erro, mas eu tento consertar.

Manu, então, comenta:

- Você erra porque você é impulsiva, mas você é muito de verdade. [...] E sabe o que você não pode? Falar a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você sente. A gente tem que confiar na nossa intuição, mas a gente tem que trabalhar a nossa intuição. Não é quando sentiu, falou.

Flayslane também se emocionou durante conversa com Mari e as duas caíram no choro.

- Tem gente lá fora esperando a gente. Seu filho está te esperando, está tudo bem, confortou a líder.

- É por ele que eu estou aqui, garantiu a cantora.

Por fim, Mari declarou:

- Você ganhou uma amiga também, tá?.

Mais tarde Manu se juntou novamente às meninas e questionou:

- Vocês estão mal, né?.

As duas assentiram, e Flayslane apontou:

- Tenho medo de me perder em mim mesma.

Com isso, Manu falou:

- A gente erra, a gente é ser humano. Mas, se a gente estiver pensando em orgulhar a nossa consciência e as pessoas que amam a gente e que estão lá fora, está tudo bem. Julgada, a gente vai ser, não importa. Mas, se a gente orgulhar quem está lá fora, está tudo certo. É o que a gente quer.

Bom, e como no BBB20 o jogo nunca para, alguns participantes aproveitaram o momento para analisar os novos rumos da casa. Em conversa com Babu, Felipe declarou que Guilherme está com medo de ir para o paredão.

Do outro lado, Mari declarou que se sente ameaçada por Pyong Lee e, para ajudar, Gizelly afirmou que o hipnólogo não é mau. Por fim, Manu refletiu sobre a próxima prova do anjo e Guilherme pontuou com Victor Hugo o novo alvo para o paredão...

E aí, quem você acha que vai para a berlinda?