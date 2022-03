Oscar: atores e atrizes que ganharam no ano que você nasceu

Bianca Bellucci

Quando o assunto é Oscar, alguns anúncios são mais aguardados do que outros. Além do Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz chamam a atenção dos espectadores. Nesta galeria, relembre quem levou a estatueta para casa em ambas as categorias – e ainda descubra os vencedores no ano que você nasceu.

1950 – Broderick Crawford (A Grande Ilusão) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures 1950 – Broderick Crawford (A Grande Ilusão) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × 1950 – Olivia de Havilland (Tarde Demais) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1950 – Olivia de Havilland (Tarde Demais) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1951 – José Ferrer (Cyrano de Bergerac) | Crédito: Divulgação/United Artists 1951 – José Ferrer (Cyrano de Bergerac) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1951 – Judy Holliday (Nascida Ontem) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1951 – Judy Holliday (Nascida Ontem) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1952 – Humphrey Bogart (Uma Aventura na África) | Crédito: Divulgação/United Artists 1952 – Humphrey Bogart (Uma Aventura na África) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1952 – Vivien Leigh (Um Bonde Chamado Desejo) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1952 – Vivien Leigh (Um Bonde Chamado Desejo) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1953 – Gary Cooper (Matar ou Morrer) | Crédito: Divulgação/United Artists 1953 – Gary Cooper (Matar ou Morrer) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1953 – Shirley Booth (A Cruz da Minha Vida) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1953 – Shirley Booth (A Cruz da Minha Vida) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1954 – William Holden (Inferno Número 17) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1954 – William Holden (Inferno Número 17) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1954 – Audrey Hepburn (A Princesa e o Plebeu) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1954 – Audrey Hepburn (A Princesa e o Plebeu) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1955 – Marlon Brando (Sindicato de Ladrões) | Crédito: Divulgação/Columbia 1955 – Marlon Brando (Sindicato de Ladrões) | Crédito: Divulgação/Columbia × 1955 – Grace Kelly (Amar é Sofrer) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1955 – Grace Kelly (Amar é Sofrer) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1956 – Ernest Borgnine (Marty) | Crédito: Divulgação/United Artists 1956 – Ernest Borgnine (Marty) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1956 – Anna Magnani (A Rosa Tatuada) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1956 – Anna Magnani (A Rosa Tatuada) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1957 – Yul Brynner (O Rei e Eu) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1957 – Yul Brynner (O Rei e Eu) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1957 – Ingrid Bergman (Anastácia, a Princesa Esquecida) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1957 – Ingrid Bergman (Anastácia, a Princesa Esquecida) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1958 – Alec Guinness (A Ponte do Rio Kwai) | Crédito: Divulgação/Columbia 1958 – Alec Guinness (A Ponte do Rio Kwai) | Crédito: Divulgação/Columbia × 1958 – Joanne Woodward (As Três Faces de Eva) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1958 – Joanne Woodward (As Três Faces de Eva) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1959 – David Niven (Vidas Separadas) | Crédito: Divulgação/United Artists 1959 – David Niven (Vidas Separadas) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1959 – Susan Hayward (Eu Quero Viver) | Crédito: Divulgação/United Artists 1959 – Susan Hayward (Eu Quero Viver) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1960 – Charlton Heston (Ben-Hur) | Crédito: Divulgação/Loews Cineplex 1960 – Charlton Heston (Ben-Hur) | Crédito: Divulgação/Loews Cineplex × 1960 – Simone Signoret (Room at the Top) | Crédito: Divulgação/British Lion Films 1960 – Simone Signoret (Room at the Top) | Crédito: Divulgação/British Lion Films × 1961 – Burt Lancaster (Entre Deus e o Pecado) | Crédito: Divulgação/United Artists 1961 – Burt Lancaster (Entre Deus e o Pecado) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1961 – Elizabeth Taylor (Disque Butterfield 8) | Crédito: Divulgação/MGM 1961 – Elizabeth Taylor (Disque Butterfield 8) | Crédito: Divulgação/MGM × 1962 – Maximilian Schell (O Julgamento de Nuremberg) | Crédito: Divulgação/United Artists 1962 – Maximilian Schell (O Julgamento de Nuremberg) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1962 – Sophia Loren (Duas Mulheres) | Crédito: Divulgação/MGM 1962 – Sophia Loren (Duas Mulheres) | Crédito: Divulgação/MGM × 1963 – Gregory Peck (O Sol é para Todos) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1963 – Gregory Peck (O Sol é para Todos) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1963 – Anne Bancroft (O Milagre de Anne Sullivan) | Crédito: Divulgação/United Artists 1963 – Anne Bancroft (O Milagre de Anne Sullivan) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1964 – Sidney Poitier (Uma Voz na Sombras) | Crédito: Divulgação/United Artists 1964 – Sidney Poitier (Uma Voz na Sombras) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1964 – Patricia Neal (O Indomado) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1964 – Patricia Neal (O Indomado) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1965 – Rex Harrison (Minha Bela Dama) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1965 – Rex Harrison (Minha Bela Dama) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1965 – Julie Andrews (Mary Poppins) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 1965 – Julie Andrews (Mary Poppins) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 1966 – Lee Marvin (Dívida de Sangue) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1966 – Lee Marvin (Dívida de Sangue) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1966 – Julie Christie (Darling: A Que Amou Demais) | Crédito: Divulgação/Embassy Pictures 1966 – Julie Christie (Darling: A Que Amou Demais) | Crédito: Divulgação/Embassy Pictures × 1967 – Paul Scofield (O Homem Que Não Vendeu Sua Alma) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1967 – Paul Scofield (O Homem Que Não Vendeu Sua Alma) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1967 – Elizabeth Taylor (Quem Tem Medo de Virginia Woolf?) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1967 – Elizabeth Taylor (Quem Tem Medo de Virginia Woolf?) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1968 – Rod Steiger (No Calor da Noite) | Crédito: Divulgação/United Artists 1968 – Rod Steiger (No Calor da Noite) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1968 – Katharine Hepburn (Adivinhe Quem Vem para Jantar) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1968 – Katharine Hepburn (Adivinhe Quem Vem para Jantar) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1969 – Cliff Robertson (Os Dois Mundos de Charly) | Crédito: Divulgação/Cinerama Releasing Corporation 1969 – Cliff Robertson (Os Dois Mundos de Charly) | Crédito: Divulgação/Cinerama Releasing Corporation × 1969 – Barbra Streisand (Funny Girl: Uma Garota Genial) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1969 – Barbra Streisand (Funny Girl: Uma Garota Genial) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1969 – Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) | Crédito: Divulgação/Embassy Pictures 1969 – Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) | Crédito: Divulgação/Embassy Pictures × 1970 – John Wayne (Bravura Indômita) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1970 – John Wayne (Bravura Indômita) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1970 – Maggie Smith (Primavera de uma Solteirona) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1970 – Maggie Smith (Primavera de uma Solteirona) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1971 – George C. Scott (Patton: Rebelde ou Herói?) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1971 – George C. Scott (Patton: Rebelde ou Herói?) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1971 – Glenda Jackson (Women in Love) | Crédito: Divulgação/United Artists 1971 – Glenda Jackson (Women in Love) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1972 – Gene Hackman (Operação França) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1972 – Gene Hackman (Operação França) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1972 – Jane Fonda (Klute: O Passado Condena) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1972 – Jane Fonda (Klute: O Passado Condena) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1973 – Marlon Brando (O Poderoso Chefão) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1973 – Marlon Brando (O Poderoso Chefão) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1973 – Liza Minnelli (Cabaret) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1973 – Liza Minnelli (Cabaret) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1974 – Jack Lemmon (Sonhos do Passado) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1974 – Jack Lemmon (Sonhos do Passado) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1974 – Glenda Jackson (Um Toque de Classe) | Crédito: Divulgação/Embassy Pictures 1974 – Glenda Jackson (Um Toque de Classe) | Crédito: Divulgação/Embassy Pictures × 1975 – Art Carney (Harry and Tonto) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1975 – Art Carney (Harry and Tonto) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1975 – Ellen Burstyn (Alice Não Mora Mais Aqui) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1975 – Ellen Burstyn (Alice Não Mora Mais Aqui) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1976 – Jack Nicholson (Um Estranho no Ninho) | Crédito: Divulgação/United Artists 1976 – Jack Nicholson (Um Estranho no Ninho) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1976 – Louise Fletcher (Um Estranho no Ninho) | Crédito: Divulgação/United Artists 1976 – Louise Fletcher (Um Estranho no Ninho) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1977 – Peter Finch (Rede de Intrigas) | Crédito: Divulgação/United Artists 1977 – Peter Finch (Rede de Intrigas) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1977 – Faye Dunaway (Rede de Intrigas) | Crédito: Divulgação/United Artists 1977 – Faye Dunaway (Rede de Intrigas) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1978 – Richard Dreyfuss (A Garota do Adeus) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1978 – Richard Dreyfuss (A Garota do Adeus) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1978 – Diane Keaton (Noivo Neurótico, Noiva Nervosa) | Crédito: Divulgação/United Artists 1978 – Diane Keaton (Noivo Neurótico, Noiva Nervosa) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1979 – Jon Voight (Amargo Regresso) | Crédito: Divulgação/United Artists 1979 – Jon Voight (Amargo Regresso) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1979 – Jane Fonda (Amargo Regresso) | Crédito: Divulgação/United Artists 1979 – Jane Fonda (Amargo Regresso) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1980 – Dustin Hoffman (Kramer vs. Kramer) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1980 – Dustin Hoffman (Kramer vs. Kramer) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1980 – Sally Field (Norma Rae) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1980 – Sally Field (Norma Rae) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1981 – Robert De Niro (Touro Indomável) | Crédito: Divulgação/United Artists 1981 – Robert De Niro (Touro Indomável) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1981 – Sissy Spacek (O Destino Mudou Sua Vida) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1981 – Sissy Spacek (O Destino Mudou Sua Vida) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1982 – Henry Fonda (Num Lago Dourado) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1982 – Henry Fonda (Num Lago Dourado) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1982 – Katharine Hepburn (Num Lago Dourado) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1982 – Katharine Hepburn (Num Lago Dourado) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1983 – Ben Kingsley (Gandhi) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1983 – Ben Kingsley (Gandhi) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1983 – Meryl Streep (A Escolha de Sofia) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1983 – Meryl Streep (A Escolha de Sofia) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1984 – Robert Duvall (A Força do Carinho) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1984 – Robert Duvall (A Força do Carinho) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1984 – Shirley MacLaine (Laços de Ternura) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1984 – Shirley MacLaine (Laços de Ternura) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1985 – F. Murray Abraham (Amadeus) | Crédito: Divulgação/Orion Pictures 1985 – F. Murray Abraham (Amadeus) | Crédito: Divulgação/Orion Pictures × 1985 – Sally Field (Um Lugar no Coração) | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures 1985 – Sally Field (Um Lugar no Coração) | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures × 1986 – William Hurt (O Beijo da Mulher Aranha) | Crédito: Divulgação/PolyGram 1986 – William Hurt (O Beijo da Mulher Aranha) | Crédito: Divulgação/PolyGram × 1986 – Geraldine Page (O Regresso para Bountiful) | Crédito: Divulgação/Island Records 1986 – Geraldine Page (O Regresso para Bountiful) | Crédito: Divulgação/Island Records × 1987 – Paul Newman (A Cor do Dinheiro) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 1987 – Paul Newman (A Cor do Dinheiro) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 1987 – Marlee Matlin (Filhos do Silêncio) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1987 – Marlee Matlin (Filhos do Silêncio) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1988 – Michael Douglas (Wall Street: Poder e Cobiça) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 1988 – Michael Douglas (Wall Street: Poder e Cobiça) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 1988 – Cher (Feitiço da Lua) | Crédito: Divulgação/MGM 1988 – Cher (Feitiço da Lua) | Crédito: Divulgação/MGM × 1989 – Dustin Hoffman (Rain Man) | Crédito: Divulgação/United Artists 1989 – Dustin Hoffman (Rain Man) | Crédito: Divulgação/United Artists × 1989 – Jodie Foster (Acusados) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1989 – Jodie Foster (Acusados) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1990 – Daniel Day-Lewis (Meu Pé Esquerdo) | Crédito: Divulgação/Palace Pictures 1990 – Daniel Day-Lewis (Meu Pé Esquerdo) | Crédito: Divulgação/Palace Pictures × 1990 – Jessica Tandy (Conduzindo Miss Daisy) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1990 – Jessica Tandy (Conduzindo Miss Daisy) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1991 – Jeremy Irons (O Reverso da Fortuna) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 1991 – Jeremy Irons (O Reverso da Fortuna) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 1991 – Kathy Bates (Louca Obsessão) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures 1991 – Kathy Bates (Louca Obsessão) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × 1992 – Anthony Hopkins (O Silêncio dos Inocentes) | Crédito: Divulgação/Orion Pictures 1992 – Anthony Hopkins (O Silêncio dos Inocentes) | Crédito: Divulgação/Orion Pictures × 1992 – Jodie Foster (O Silêncio dos Inocentes) | Crédito: Divulgação/Orion Pictures 1992 – Jodie Foster (O Silêncio dos Inocentes) | Crédito: Divulgação/Orion Pictures × 1993 – Al Pacino (Perfume de Mulher) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1993 – Al Pacino (Perfume de Mulher) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1993 – Emma Thompson (Retorno a Howards End) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures 1993 – Emma Thompson (Retorno a Howards End) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × 1994 – Tom Hanks (Filadélfia) | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures 1994 – Tom Hanks (Filadélfia) | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures × 1994 – Holly Hunter (O Piano) | Crédito: Divulgação/Miramax 1994 – Holly Hunter (O Piano) | Crédito: Divulgação/Miramax × 1995 – Tom Hanks (Forrest Gump: O Contador de Histórias) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 1995 – Tom Hanks (Forrest Gump: O Contador de Histórias) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 1995 – Jessica Lange (Céu Azul) | Crédito: Divulgação/MGM 1995 – Jessica Lange (Céu Azul) | Crédito: Divulgação/MGM × 1996 – Nicolas Cage (Despedida em Las Vegas) | Crédito: Divulgação/MGM 1996 – Nicolas Cage (Despedida em Las Vegas) | Crédito: Divulgação/MGM × 1996 – Susan Sarandon (Os Últimos Passos de um Homem) | Crédito: Divulgação/Gramercy Pictures 1996 – Susan Sarandon (Os Últimos Passos de um Homem) | Crédito: Divulgação/Gramercy Pictures × 1997 – Geoffrey Rush (Shine) | Crédito: Divulgação/Ronin Films 1997 – Geoffrey Rush (Shine) | Crédito: Divulgação/Ronin Films × 1997 – Frances McDormand (Fargo: Uma Comédia de Erros) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 1997 – Frances McDormand (Fargo: Uma Comédia de Erros) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 1998 – Jack Nicholson (Melhor É Impossível) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures 1998 – Jack Nicholson (Melhor É Impossível) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × 1998 – Helen Hunt (Melhor É Impossível) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures 1998 – Helen Hunt (Melhor É Impossível) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × 1999 – Roberto Benigni (A Vida é Bela) | Crédito: Divulgação/Miramax 1999 – Roberto Benigni (A Vida é Bela) | Crédito: Divulgação/Miramax × 1999 – Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado) | Crédito: Divulgação/Miramax 1999 – Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado) | Crédito: Divulgação/Miramax × 2000 – Kevin Spacey (Beleza Americana) | Crédito: Divulgação/DreamWorks 2000 – Kevin Spacey (Beleza Americana) | Crédito: Divulgação/DreamWorks × 2000 – Hilary Swank (Meninos Não Choram) | Crédito: Divulgação/Searchlight Pictures 2000 – Hilary Swank (Meninos Não Choram) | Crédito: Divulgação/Searchlight Pictures × 2001 – Russell Crowe (Gladiador) | Crédito: Divulgação/DreamWorks 2001 – Russell Crowe (Gladiador) | Crédito: Divulgação/DreamWorks × 2001 – Julia Roberts (Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 2001 – Julia Roberts (Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 2002 – Denzel Washington (Dia de Treinamento) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 2002 – Denzel Washington (Dia de Treinamento) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 2002 – Halle Berry (A Última Ceia) | Crédito: Divulgação/Lionsgate 2002 – Halle Berry (A Última Ceia) | Crédito: Divulgação/Lionsgate × 2003 – Adrien Brody (O Pianista) | Crédito: Divulgação/Focus Features 2003 – Adrien Brody (O Pianista) | Crédito: Divulgação/Focus Features × 2003 – Nicole Kidman (As Horas) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 2003 – Nicole Kidman (As Horas) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 2004 – Sean Penn (Sobre Meninos e Lobos) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 2004 – Sean Penn (Sobre Meninos e Lobos) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 2004 – Charlize Theron (Monster: Desejo Assassino) | Crédito: Divulgação/Newmarket Films 2004 – Charlize Theron (Monster: Desejo Assassino) | Crédito: Divulgação/Newmarket Films × 2005 – Jamie Foxx (Ray) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 2005 – Jamie Foxx (Ray) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × 2005 – Hilary Swank (Menina de Ouro) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 2005 – Hilary Swank (Menina de Ouro) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × 2006 – Philip Seymour Hoffman (Capote) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures 2006 – Philip Seymour Hoffman (Capote) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × 2006 – Reese Witherspoon (Johnny e June) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 2006 – Reese Witherspoon (Johnny e June) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 2007 – Forest Whitaker (O Último Rei da Escócia) | Crédito: Divulgação/Searchlight Pictures 2007 – Forest Whitaker (O Último Rei da Escócia) | Crédito: Divulgação/Searchlight Pictures × 2007 – Helen Mirren (A Rainha) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 2007 – Helen Mirren (A Rainha) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 2008 – Daniel Day-Lewis (Sangue Negro) | Crédito: Divulgação/Miramax 2008 – Daniel Day-Lewis (Sangue Negro) | Crédito: Divulgação/Miramax × 2008 – Marion Cotillard (Piaf: Um Hino ao Amor) | Crédito: Divulgação/TFM Distribution 2008 – Marion Cotillard (Piaf: Um Hino ao Amor) | Crédito: Divulgação/TFM Distribution × 2009 – Sean Penn (Milk: A Voz da Igualdade) | Crédito: Divulgação/Focus Features 2009 – Sean Penn (Milk: A Voz da Igualdade) | Crédito: Divulgação/Focus Features × 2009 – Kate Winslet (O Leitor) | Crédito: Divulgação/Wild Bunch 2009 – Kate Winslet (O Leitor) | Crédito: Divulgação/Wild Bunch × 2010 – Jeff Bridges (Coração Louco) | Crédito: Divulgação/Searchlight Pictures 2010 – Jeff Bridges (Coração Louco) | Crédito: Divulgação/Searchlight Pictures × 2010 – Sandra Bullock (Um Sonho Possível) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. 2010 – Sandra Bullock (Um Sonho Possível) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. ×