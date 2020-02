São Caetano segue atrasando salários

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/02/2020 | 00:28



Jogadores, comissão técnica, funcionários, dirigentes. Ninguém sabe o que é receber salários no São Caetano em 2020. Apesar de os valores que estavam em aberto referentes a 2019 terem sido quitados, os vencimentos de janeiro ainda não foram pagos e os de fevereiro estão prestes a vencer, igualmente sem previsão de quando serão depositados. Os atletas ainda têm agravante de que estão sem ganhar sequer seus direitos de imagem, que representam maior parcela do ordenado.

Fonte de dentro do clube que não quis ter nome revelado aponta que os jogadores vêm recebendo promessas de que a situação será normalizada pelo investidor do clube e, até por isso, têm demonstrado hombridade e dado a resposta em campo – inclusive, o time venceu o São Bento por 3 a 1, segunda-feira, em Sorocaba, pela Série A-2 do Paulista.

Um funcionário que também preferiu falar em condição de anonimato apontou que os recorrentes atrasos e faltas de pagamento vêm acarretando até mesmo em problemas nos aluguéis dos imóveis onde vivem atletas e familiares, entre outras adversidades com contas mensais.

TIME

Ontem, após ganhar um dia de folga, a equipe do São Caetano voltou aos treinos sob comando do técnico Alexandre Gallo visando o jogo de sábado, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, contra a Portuguesa. Autor de um dos gols sobre o São Bento, o lateral-direito Alex Reinaldo falou em “vitória crucial” para os planos e exaltou o que o treinador azulino vem fazendo no clube.

Estudamos bastante o time do São Bento durante a semana. Conseguimos neutralizar as suas jogadas e fomos felizes nas finalizações”, disse o camisa 2.