Atividade Delegada deverá ser votada na terça-feira

Daniel Tossato



27/02/2020 | 00:01



A Câmara de Santo André deverá apreciar na terça-feira projeto de lei do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) que autoriza o município a celebrar convênio com o governo estadual para contratar policiais militares para participar de ação conhecida como Atividade Delegada, que oficializa o bico de policiais com intenção de reforçar o efetivo nas cidades. A matéria, porém, recebeu emenda da Prefeitura com intenção de liberar a atividade aos GCMs (guardas-civis Municipal) da cidade.

Conforme o líder de governo na casa, Fábio Lopes (Cidadania), os vereadores deverão se encontrar na segunda-feira para discutir quais os projetos que serão apreciados pelo Legislativo. Além disso, os parlamentares pretendem debater se haverá consenso na votação do texto que prevê Atividade Delegada.

O prefeito visitou a Câmara no dia 11 de fevereiro para levar pessoalmente o projeto ao Parlamento. Estão reservados R$ 200 mil ao mês para o pagamento dos agentes que se cadastrarem. A remuneração será uma Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por hora de trabalho, o que equivale R$ 27,61. O valor acrescentaria R$ 220,88 por dia de trabalho nos rendimentos dos policiais.