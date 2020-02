STF derruba liminar que suspendia reforma da Previdência de S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/02/2020 | 15:45



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, derrubou a liminar conquistada pelo Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo, no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), para suspender a eficácia da reforma da Previdência municipal. Com a decisão, assinada na quinta-feira (20), a Prefeitura de São Bernardo poderá aplicar as alterações nas normas de aposentadoria dos funcionários.

Dias Toffoli argumentou, com base nas alegações da PGM (Procuradoria-Geral do Município), que a suspensão temporária da reforma da Previdência iria trazer prejuízo aos cofres públicos. “Há o comprometimento da ordem pública, com impacto, ademais, na economia e no planejamento orçamentário do município de São Bernardo”, sustentou o ministro.

No dia 12, desembargador Geraldo Wohlers, do TJ-SP, havia concedido a liminar a favor do Sindserv, que questionou o trâmite de votação das propostas que alteraram as regras de aposentadoria do funcionalismo municipal. Para a entidade, projeto de mudança da aposentadoria só poderia ser analisado depois de alteração, em duas votações, da LOM (Lei Orgânica do Município). Mas a Câmara aprovou não cumpriu esse cronograma.

A Prefeitura de São Bernardo havia ingressado com recurso no próprio TJ-SP, buscando reverter o cenário ainda na corte estadual. Mas também recorreu ao STF para derrubar a liminar.

Na peça, a PGM de São Bernardo argumentou que estudos preliminares indicavam que haveria, em cenário pessimista, economia de R$ 6,7 milhões aos cofres públicos com as mudanças aprovadas no fim do ano passado pela Câmara. No prisma otimista, o valor saltaria para R$ 20,2 milhões, uma vez que pelo menos 60% dos pedidos de aposentadoria seriam postergados.

Sobre possível atropelamento da votação, a Prefeitura salientou, ao STF, que a celeridade se deu “exclusivamente pela inércia e inabilidade da oposição, que não se valeu dos meios regimentais para impedir votação no regime de urgência”.

Entre as principais alterações da reforma da Previdência está o aumentou da idade mínima de aposentadoria dos servidores, de 60 para 65 anos para homens (com 35 de contribuição), e de 55 para 62 para mulheres (com 30 de contribuição).

A defesa do Sindserv informou que não foi notificada da decisão do STF até o fechamento desta reportagem.