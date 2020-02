Bruno Moraes elogia time após estreia com dois gols

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/02/2020 | 00:01



Bruno Moraes teve a estreia dos sonhos no São Caetano. Marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o São Bento, em Sorocaba, e conquistou de vez a confiança do técnico Alexandre Gallo. Ontem, passada a euforia, ele analisou seu desempenho e o do time.



“O principal é sair com os três pontos, trabalhamos muito forte para isso. Com certeza para o centroavante é sempre importante fazer os gols. Mas acho que esses dois gols possuem muito mais mérito dos meus companheiros: do Jean Dias, que me viu no primeiro, e do Anderson Rosa, também bastante solidário comigo no segundo. Só tive o trabalho de finalizar”, analisou.



Com a vitória, o São Caetano assumiu a sexta posição, com 11 pontos, e está de volta ao G-8 da Série A-2, ou seja, chega embalado para a partida contra a Portuguesa, sábado, no Anacleto Campanella.



Bruno Moraes enalteceu a força da equipe e disse que o primeiro passo é ficar entre os oito na primeira fase. “Pela história do São Caetano, pelo peso desta camisa a gente precisa sempre querer estar no grupo de cima. Precisamos classificar para que depois, na próxima fase, possamos ter mais força. Assim o nosso torcedor virá nos ajudar. Isso é muito importante, pois oferece confiança para todo mundo”, explicou o atacante azulino.