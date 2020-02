Recado à Enel

Do Diário do Grande ABC



Dois anos depois de assumir o serviço de distribuição de energia elétrica no Grande ABC, a Enel, concessionária controlada por capital italiano que comprou a antiga AES Eletropaulo, tornou-se alvo da ira da população das sete cidades. Divergências nas contas, falta de atendimento no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e problemas no abastecimento tornaram a empresa uma das campeãs de reclamações nos procons das sete cidades, conforme demonstra reportagem publicada nesta edição do Diário. Já é hora de as autoridades responsáveis pela fiscalização do setor olharem com mais atenção para o caso.

Consultadas pela reportagem do jornal, as duas agências reguladoras que exercem jurisdição sobre a Enel garantem que possuem três planos de repactuação assinados com a empresa nos quais a companhia se compromete a melhorar a qualidade dos serviços. Pelo visto, as medidas não têm dado resultado, haja vista a quantidade de reclamações contra a concessionária.

Um dos episódios mais significativos da ineficiência da atuação da Enel foi relatado pelos moradores do Edifício Avanhandava, na Vila Gilda, em Santo André. Falha no fornecimento de energia elétrica ocorrida na madrugada de sábado interrompeu o funcionamento dos elevadores do edifício por mais de 24 horas – o que causou transtornos evidentes em um prédio de 13 andares. Mais de 30 ligações foram disparadas para o telefone de atendimento da companhia, sem sucesso.

Se a qualidade do serviço da Enel é assim em bairro nobre e central de uma das principais cidades da região, imagina-se como deve ser em localidades mais afastadas e pobres. Inadmissível que o bloco responsável pela quarta maior produção de riqueza do País seja tratado com tamanho descaso. A atuação da nova concessionária de iluminação no Grande ABC está muito aquém do que merece a população. É tão ruim que muita gente já sente saudade da AES Eletropaulo, que, diga-se, nunca foi unanimidade na região – o que dá clara ideia de como a situação piorou! Com a palavra, a Arsesp e a Aneel.