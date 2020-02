Paolla Oliveira assume namoro com Douglas Maluf e ele compartilha clique com a atriz

25/02/2020 | 12:11



Paolla Oliveira esteve no Nosso Camarote Bradesco na última segunda-feira, dia 24, para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. E em entrevista ao colunista Leo Dias, a atriz falou sobre o seu relacionamento com o coach Douglas Maluf:

- Não precisa de rótulos. As pessoas querem que a gente ande com um filtro de Instagram com rótulo na cabeça. Não é assim. Estamos aqui, juntos, felizes e prontos. Isso diz tudo.

No Instagram, Douglas ainda compartilhou um clique coladinho à amada. Ao Extra, o coach também falou sobre seu relacionamento com a atriz:

- O que ela falou? [risos ]Bem, tem gente que está casado há 30 anos e está se conhecendo. Estamos nos conhecendo melhor, sim.

A maquiagem de Paolla Oliveira foi feita pelos profissionais Ale de Souza e Ivan Pasciscenai. O styling é de Marcell Maia e o look é do atelier de Giulia Borges, com acessórios e joias por Caio Vinicius.

Linda, né?