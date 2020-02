Baeta e Esporte em São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/02/2020 | 00:01



“Se ela te deixou/Deve ter razão/Se ela te enganou/Consulta o coração/Não adianta chorar/Que ela nunca mais vai voltar.”

Não Adianta Chorar, samba de José Roy, Sergio Falcão e A. de Oliveira (do livreto editado pela Agremiação Cultural estudantil de São Bernardo para o Carnaval de 1953).

-----

Escreveu a reportagem do Diário na cobertura dos desfiles de São Bernardo em 1990: a Escola de Samba Padre Lustosa só não foi pentacampeã porque perdeu dez pontos por não ter apresentado no desfile um carro alegórico, infringindo o regulamento do concurso.

Bom para o bairro Baeta Neves, com escola mais antiga e fiel há anos ao Carnaval são-bernardense – legítima campeã.

O bloco Unidos de São Bernardo venceu na sua categoria, com vários componentes ligados ao EC São Bernardo.

ESCOLAS

1 – Acadêmicos do Baeta Neves, 95 pontos, com o enredo Jornalismo, a Janela do Mundo.

2 – Rosas Negras, 90.

3 – Mocidade Independente Padre Lustosa, 85, <CF160>Tropicalizando o Brasil</CF>.

4 – União das Vilas, 85 (empatando com a Padre Lustosa, perdeu no item harmonia).

5 – Unidos do Taboão, 83.

6 – Império do Samba de Vila Vivaldi, 73.

7 – Acadêmicos Unidos das Paineiras, 69.

8 – Camisa Vermelha e Branca, 59.

BLOCOS

1 – Unidos de São Bernardo, 60.

2 – Águias da Liberde, 58.

3 – Zulu, 57.

4 – Gaviões do Morro, 56.

5 – Oásis, 47.

6 – Aquarela, 35.

Nota – Mais uma vez, 30 anos atrás, o samba passou longe do Centro de São Bernardo. A Kennedy caminhava para ser o point da cidade. Mas como é triste ver um Carnaval vazio na Rua Marechal Deodoro, a mais antiga da cidade, onde tudo acontecia décadas passadas.

Diário há 30 anos