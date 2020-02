São Caetano busca reverter má fase contra o vice-lanterna da Série A-2

Da Redação



24/02/2020



Há três partidas sem vencer, o São Caetano vai para Sorocaba de olho na recuperação para entrar na zona de classificação à segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.



O Azulão encara o São Bento, Estádio Walter Ribeiro, a partir das 20h, com a missão de se reabilitar na competição. O time comandado por Alexandre Gallo vem de empate contra o Sertãozinho e derrotas para Red Bull Brasil e Rio Claro (no Anacleto Campanella).



O rival é ideal para a virada de chave no elenco. Com seis pontos em sete jogos, o São Bento está na vice-lanterna do torneio – à frente apenas do Votuporanguense, com três.



Gallo disse respeitar muito o São Bento, porém reforçou a necessidade de triunfo hoje à noite. “Respeitamos bastante o adversário, mas precisamos jogar para vencer. Nas duas últimas partidas cometemos erros que não podem acontecer na competição. Portanto, a nossa cota de erros já se encerrou. Agora vamos para mais uma decisão. Jogo difícil, complicado. Mas vamos tentar buscar essa vitória”, comentou o treinador, que terá força máxima para o confronto.