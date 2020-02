Reunião de Friends é confirmada e atores ganharão quase 13 milhões de reais pelo reencontro

22/02/2020 | 11:11



Foi divulgado na última sexta-feira, dia 22, pelo The Hollywood Reporter que finalmente acontecerá uma reunião de Friends! O episódio especial, que terá cerca de uma hora, será lançado pela HBO Max junto com a todo o acervo de temporadas e episódios da série e com o lançamento do streaming, que tem está para definir uma data no mês de maio.

A reunião, que não será roteirizada, contará com todos os atores principais: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey). E, também, os dois produtores da série, David Crane e Marta Kauffman. Uma fonte contou ao The Hollywood Reporter que os atores, que negociaram todos juntos, vão ganhar quase três milhões de dólares, aproximadamente 13 milhões de reais, pelo especial.

O episódio será gravado no estúdio da Warner Bros, em Burbank, na Califórnia - mesmo lugar em que a série inteira foi filmada. O chefe de conteúdo da HBO Max, Kevin Reilly brincou:

- Esse pode se chamar: aquele em que todos se reencontram!

Todos os atores divulgaram o reencontro em suas redes sociais com a legenda:

Está acontecendo...