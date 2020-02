Silvia Grecco deixa gestão Atila em Mauá, mas nega candidatura

Dérek Bittencourt

19/02/2020 | 23:30



Secretária de Promoção Social de Mauá, Silvia Prin Grecco pedirá exoneração do cargo no governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB).

A alegação é a de incompatibilidade de agendas, uma vez que ela ficou mundialmente conhecida depois de ter sua história e de seu filho, Nickollas, contada pela TV Globo. Palmeirenses, ela narra os jogos do time ao filho cego e autista. Ambos receberam prêmio até mesmo da Fifa, de torcedores do ano.

O anúncio da saída de Silvia foi feito por Atila nas redes sociais. “Minha amiga, sabe aqueles momentos em que ficamos felizes e tristes ao mesmo tempo? Com o coração apertado? Hoje fico triste por nos afastarmos, mas feliz por você e o Nickollas ganharem o mundo, que orgulho, que honra e privilégio. Estaremos sempre juntos, em pensamento e no coração, sei da sua missão, e que agora, mais do que nunca, se apresentará ao planeta, como exemplo de amor, carinho, perseverança e dedicação”, disse Atila.

Silvia agradeceu ao prefeito. “Sou muito grata pela confiança no meu trabalho”, comentou. Ela tem uma agenda com o chefe do Executivo hoje para discutir transição da função.

CARGO PÚBLICO

O nome de Silvia foi sondado por diversos partidos de Mauá e até de Santo André para participar da eleição. Teve legenda que abriu espaço até mesmo para um projeto à Prefeitura.

“Recebi muitos convites, mas essa é a mais certeira das situações. Não sou candidata a nada. Se saio candidata, perco o foco, que está totalmente voltado às pessoas com deficiência”, discorreu.

Ela é filha do ex-prefeito mauaense Edgard Grecco e irmã do ex-prefeito José Carlos Grecco e do ex-vereador Edgard Grecco Filho.

“Acredito que (os convites eleitorais) sejam motivados pelas duas coisas, pela minha trajetória política e pela visibilidade que posso trazer e fazer a diferença”, citou Silvia, que já havia trabalhado na Secretaria de Assistência Social no governo de Leonel Damo, entre 2005 e 2008. “Muitas pessoas estão achando que vou deixar o governo para ser candidata. Mas não é verdade.”