Estudo aponta que piscinões já não funcionam contra enchentes

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/02/2020 | 23:30



Estudo realizado por especialistas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e divulgado ontem pelo Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS), aponta que os piscinões são insuficientes para combate efetivo às enchentes. Afinal, se trata de um modelo corretivo e não preventivo a um problema que historicamente assola o Grande ABC, avaliam.

Para os especialistas, a drenagem urbana atualmente tem como base dois modelos de enfrentamento aos transtornos causados pelas chuvas: a retenção de água das no local, ou seja, quando o combate é realizado na própria cidade, ou aquele que transfere para outras áreas e municípios. Hoje, a região apresenta como solução essa transferência para outras regiões com a rede de piscinões.

Prova de que os reservatórios não dão conta de evitar alagamentos e inundações no Grande ABC foi o que ocorreu em Mauá na terça-feira, quando piscinão nas proximidades do Paço transbordou, a água formou verdadeiras lagoas em trechos da Avenida João Ramalho e deixou motoristas e motociclistas ilhados. Quem estava na cidade também enfrentou problemas no terminal de ônibus e na Avenida Portugal, no Centro.

Gestor do curso de arquitetura e urbanismo da USCS e pesquisador do Conjuscs, Enio Moro Júnior propõe algumas alternativas mais econômicas para combater as enchentes, como poços de infiltrações em terrenos públicos e privados – estruturas que armazenam água para absorção natural pelo solo –, jardins de chuva, que são pequenas áreas verdes em calçadas que possibilitam a absorção da água da chuva, e telas protetoras de bocas de lobo, para evitar entupimento.

“São soluções de baixa tecnologia e eficientes na retenção de água. E são iniciativas que, se pulverizadas, o funcionamento será muito melhor”, destaca Moro.

Durante a divulgação da pesquisa, também foi citada a futura construção do Piscinão Jaboticabal, localizado entre São Bernardo, São Caetano e São Paulo. Os investimentos previstos são de R$ 315 milhões, sendo R$ 190 milhões em obras e outros R$ 125 milhões para desapropriação de terrenos.

“Essa reflexão (sobre a construção do Jaboticabal) é sobre a realidade que vai coroar a política oficial de jogar o problema para outra região. Esse piscinão é um buraco, quase 15 metros de profundidade, que equivale a um prédio de cinco andares e vai funcionar duas vezes por ano”, destaca.

Enio ainda observa que, após o período de fortes chuvas – geralmente de dezembro a março –, o piscinão não terá nenhuma utilidade. “Um local ruim, atrapalhando a cidade, a paisagem urbana e que não qualifica em nada. Só soma uma ideia de baixo impacto nas soluções contra enchentes”, finaliza.

Construção de reservatórios tem impacto negativo no meio ambiente