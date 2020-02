Chuva causa transtornos em Santo André e Mauá

Vanessa Soares

Flavia Kurotori

Do Dgabc.com.br



18/02/2020 | 18:11



Atualizada às 19h40

Após duas horas do fim da forte chuva que caiu sobre o Grande ABC na tarde desta terça-feira (18), Santo André e Mauá ainda registram diversos pontos de alagamento e munícipes enfrentam aàs consequências da tempestade.

Em Santo André o rio Tamanduateí transbordou, provocando alagamento na Avenida dos Estados, entre a avenida André Ramalho e avenida Sorocabana, na altura da Rhodia Têxtil, em ambos os sentidos. A avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, na Vila América, também ficou totalmente alagada, além da Santos Dumunt e Firestone. De acordo com a Prefeitura, foram registradas as quedas de seis árvores. Não houve registro de feridos.

Como consequência da tempestade, a cidade registra congestionamento em diversos pontos. No bairro Jardim, as esquina das ruas Bandeiras e Dom Pedro II não estavam funcionando por volta das 19h.

Gerente de loja de rede de fast-food localizada na Avenida dos Estados, Marina Moura, 27, contou que a água subiu rapidamente. "Primeiro ficamos sem luz e, quando saímos, vimos o rio subindo e a água invadindo a pista, foi menos de cinco minutos depois da chuva começar", detalhou. "Desde que estou aqui (agosto), é a primeira vez que vejo algo deste tipo, antes, só o rio ficava alto, mas não chegava a alagar a avenida", completou. O estabelecimento está acima do nível da rua, portanto, não chegou a ser prejudicado.

Já em Mauá, a Avenida João Ramalho, no entorno da Prefeitura, está debaixo d''''''''''''''''água, além de ocorrências na estação de ônibus municipal e a Avenida Portugal. Por volta das 19h os carros permaneciam "estacionados" em ambos sentidos e não havia no local nenhuma equipe da Prefeitura prestando auxílio as pessoas que ficaram ilhadas.

Em São Bernardo, a Prefeitura informou que não foram registradas ocorrências de maior gravidade. Queda de energia atingiram semáforos no entorno do Paço Municipal (Lucas Nogueira Garcez e Avenida Redenção com Jurubatuba) e em trecho da Avenida João Firmino. Os agentes de trânsito foram deslocados para auxiliar no fluxo de veículos. Na Rua Princesa Francisca Carolina, no bairro Nova Petrópolis, uma árvore caiu e equipes da secretaria de Serviços Urbanos foram deslocadas ao local para remoção.

Em São Caetano, a sessão ordinária da Câmara Municipal foi encerrada após queda de energia elétrica no local. Os projetos previstos na ordem do dia serão votados em nova data, ainda não definida.

A Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ficou cerca de 50 minutos com a operação suspensa entre as estaçãoes Prefeito Celso Daniel, no Centro de Santo André, e Capuava, na divisa entre com Mauá, devido alagamento na via. Segundo a companhia, a situação foi normalizada por volta das 19h10.

Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram nenhuma ocorrência relacionada a chuva. (Com informações de Júnior Carvalho)