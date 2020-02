Justiça absolve Marinho e ex-secretários no caso do Museu do Trabalho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 14:55



O juiz Leonardo Henrique Soares, da 3ª Vara Federal de São Bernardo, absolveu o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) das acusações de fraude e corrupção na construção do antigo Museu do Trabalho e do Trabalhador, no Centro de São Bernardo. Foram inocentados também os ex-secretários Alfredo Buso, José Cloves e Osvaldo de Oliveira Neto. Por outro lado, o magistrado condenou os empresários Antônio Célio Gomes de Andrade e Élvio José Marussi, apontados como dono e laranja da Construções e Incorporações CEI, empreiteira que executou a obra.

Em novembro de 2017, o MPF (Ministério Público Federal) denunciou 16 pessoas por suspeita de fraude na licitação e na execução da obra do Museu do Trabalho e do Trabalhador, idealizado pela gestão Marinho para homenagear toda história fabril da cidade. O empreendimento contava com recurso do governo federal, na gestão de Dilma Rousseff (PT). A obra não chegou a ser concluída e agora vai acolher uma Fábrica de Cultura, após ajuste feito entre o atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o governo do Estado.

No entendimento de Soares, o MPF não comprovou as acusações contra Luiz Marinho, Alfredo Luiz Buso, ex-secretário de Planejamento e de Obras; José Cloves, ex-secretário de Obras; Mauro dos Santos Custódio, ex-presidente da comissão de julgamento de licitações; Osvaldo de Oliveira Neto, ex-secretário de Cultura; Plínio Alves de Lima, ex-chefe da divisão de Licitações e Contratos; e Sérgio Suster, ex-secretário adjunto de obras. Eles estavam, conforme o MPF, em núcleo político que teria praticado os delitos.

A procuradoria, conforme Soares, também não justificou os motivos para condenação de Eduardo dos Santos e Gilberto Vieira Esguedelhado, donos da Cronacon,; Flávio Aragão dos Santos e Carlos Alberto Aragão dos Santos, proprietários da Flasa; Sérgio Tiaki Watanabe, da Simétrica Engenharia; Carlos Alves Pinheiro e Erisson Saroa Silva, da CEI.

Marussi e Andrade foram condenados por inserção de informações falsas e alterações irregulares no quadro societário da CEI. Eles podem recorrer da decisão, assim como o MPF pode contestar a absolvição dos demais.

O Diário aguarda posicionamento da defesa dos envolvidos no episódio.



"Conforme afirmávamos desde a deflagração da Operação Hefesta, a Justiça Federal reconheceu a ausência de fraude à licitação na contratação de empresa para a construção do Museu Do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo. O processo foi conduzido de maneira exemplar pelo magistrado e a conclusão pela absolvição foi reconhecida em sentença irretocável", dizem os advogados Leandro Raca e Danyelle Galvão, da Galvão & Raca Advogados, denfesores de Buso.