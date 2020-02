Marega, do Porto, desabafa após racismo: 'Recebi amarelo por defender minha cor'

17/02/2020 | 09:15



O atacante Moussa Marega, do Porto, utilizou as redes sociais para desabafar após ser vítima de racismo durante um jogo da sua equipe e o Vitória de Guimarães, no domingo, na cidade de Guimarães, pelo Campeonato Português. O jogador malinês demonstrou inconformismo com a situação e reclamou da atitude dos árbitros durante a partida.

Marega ouviu cantos racistas da torcida adversária durante a partida e, ao marcar o segundo gol do Porto, apontou para a própria pele em frente aos fãs do Vitória de Guimarães. O jogador, então, foi alvo de uma cadeira atirada por eles. Isso o revoltou ainda mais e fez com que ele reclamasse junto ao juiz, levando cartão amarelo, e deixasse o campo na sequência.

"Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas... vá se f***. E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! Você é uma vergonha!", escreveu o jogador, que recebeu apoio de colegas de time nos comentários.

O Porto se manifestou através de nota oficial, afirmando que apoia o jogador e estará na linha de frente do combate ao racismo. Outros times portugueses como o Benfica, o Braga e o Rio Ave também utilizaram a internet para demonstrar repúdio ao ocorrido.

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, afirmou que o clube irá punir os torcedores se conseguir identificá-los, mas que Marega teve "atos provocatórios". A liga portuguesa, que organiza o torneio, afirmou que fará o possível para que os atos não saiam impunes, sem esclarecer quais sanções pretende aplicar.

Na partida, o Porto venceu por 2 a 1. O gol de Marega foi o da vitória, que deixou a equipe apenas um ponto atrás do líder Benfica na tabela de classificação.