Saiba mais sobre Thiago Salvático, apontado como affair de Gugu Liberato

15/02/2020 | 10:11



Desde que o colunista Leo Dias afirmou que Gugu Liberato teria um namorado, o chef Thiago Salvático, o público morre de curiosidade de saber mais sobre a questão.

Agora, o jornal Extra publicou, no sábado, dia 15, mais informações sobre o homem de 32 anos de idade.

Thiago teria se formado em gastronomia em 2014, na Itália - após cinco anos morando na Europa. No mesmo ano ele teria aberto uma sorveteria em uma pequena cidade alemã chamada Paderborn, onde ele vive até hoje.

As interações de Salvático com Gugu no Twitter datam desde 2013, mas não é sabido quando os dois, que foram fotografados juntos em uma viagem, se conheceram.

Ao jornal, o escritório de São Paulo Traldi e Saddioro Advogados confirmou que o chef os procurou.

Como você já viu aqui no ESTRELANDO, a luta pela herança de um bilhão de reais do apresentador está dando o que falar.