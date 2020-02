Lendário grupo sueco Abba ganha homenagem em São Paulo

Vinícius Castelli



17/02/2020 | 00:01



Um dos nomes mais conhecidos da música pop mundial, o sueco Abba ganha justa homenagem com o espetáculo Abba Experience In Concert, que chega à Capital paulista e toma conta da agenda do Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Terceiro piso do Bourbon Shopping) nos dias 18 e 19 de abril, a partir das 21h.

As entradas custam de R$ 50 a R$ 220 e podem ser compradas nas bilheterias do espaço e pelo site www.uhuu.com.

Cerca de 30 pessoas se responsabilizam por levar ao público espetáculo que conta a história do conjunto. E isso é feito por meio de orquestra e balé. Sucessos como Dancing Queen, I Have A Dream, The Winner Takes It All, Mamma Mia – base do musical de mesmo nome –, Fernando e Chiquitita ilustram a programação.

Sucesso nos anos 1970 e na década seguinte, o Abba nasceu em Estocolmo e foi formado por Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog

Ao longo da carreira emplacou oito discos. Entre eles estão Ring Ring, Arrival, Waterloo, e Voulez-Vous, por exemplo. O conjunto ficou na ativa até 1982 e retomou parte das atividades em 2018, ao anunciar que lançaria duas músicas inéditas, que devem ganhar vida neste ano.