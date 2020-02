Olhares foram para Ailton e Aidan Ravin

Raphael Rocha



14/02/2020 | 00:01



O resgate da parceria entre o ex-vereador Ailton Lima (PSB) e o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos) foi o assunto mais comentado nas rodas políticas de Santo André. O primeiro é pré-candidato à Prefeitura na eleição de outubro e anunciou o segundo como seu vice. Os dois chegaram a ser correligionários, em 2012. Ailton foi líder do governo Aidan. Depois romperam e Ailton não poupava críticas ao ex-chefe do Executivo. Chegou a chamar o agora aliado de fanfarrão em uma sabatina promovida pelo Diário em 2016. Ao que parece, ambos lavaram a roupa-suja, se acertaram e estão unidos com planos traçados para o pleito. Ailton quer herdar as boas votações de Aidan, em especial na Vila Luzita, minimizando o desgaste do ex-prefeito. Também vai acolher a mulher de Aidan, Denise Ravin, como candidata a vereadora – o projeto eleitoral dela, aliás, é considerado pelos articuladores políticos da cidade como um dos que mais geram expectativa de votos.

Expectativa

Com Denise Ravin candidata à vereança, a Câmara de Santo André pode ter, na próxima legislatura, um time formado pelo ex-prefeito Carlos Grana (PT), pelo ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) e pela ex-primeira-dama da cidade. Já há gente que, acostumada a acompanhar os debates do atual mandato, tem torcido para que o trio, de fato, conquiste cadeiras em busca de qualificar o debate na casa.

À espreita

O vereador Ronaldo Lacerda (PT) voltou a comentar com pessoas próximas sobre ser candidato à Prefeitura de Diadema na eleição de outubro. Tudo porque ouviu que o ex-prefeito José de Filippi Júnior, escolhido como prefeiturável do PT no pleito deste ano, deseja ter um parceiro de chapa de outro partido. Lacerda chegou a se lançar como pré-candidato do petismo, mas abriu mão depois que Filippi se colocou no páreo e considerou alocá-lo como vice. Seu nome já foi comentado em siglas de esquerda na cidade, como o PCdoB.

Convite

Reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marcos Sidnei Bassi se reuniu, na semana passada, com o ex-governador Márcio França e recebeu convite para se filiar ao PSB. Mas ele não deu resposta ainda. Apenas chamou França a ministrar palestra sobre política em série de conversas que a USCS pretende fazer sobre temas atuais – a primeira deve acontecer na semana que vem com a secretária de Saúde da cidade, Regina Maura, e o infectologista David Uip, da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), para falar sobre o coronavírus.

Curso

No fim de semana passado, a rede RenovaBR, que capacita pessoas para qualificar o debate político-eleitoral, promoveu mais uma rodada de curso. Duas figuras do governo de Paulo Serra (PSDB), de Santo André, concluíram os estudos: o historiador Thiago Rocha (PV) e Gilvan Júnior, diretor de controle urbano. Um dos palestrantes da atividade foi o deputado federal Vinicius Poit (Novo).

Estrela

Aliás, um dos ícones do RenovaBR esteve recentemente em Santo André: o empresário Eduardo Mufarej. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Rúgbi e esteve no Estádio Bruno José Daniel para vistoriar a praça esportiva com a perspectiva de levar jogos da modalidade ao Brunão. Mufarej é um dos entusiastas da candidatura presidencial do apresentador Luciano Huck, da TV Globo.

Contas

As contas de 2017 do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), chegaram à Câmara nesta semana. O parecer emitido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) é pela aprovação da contabilidade do primeiro ano de gestão do tucano. A tendência é a de que o Legislativo mantenha o aval ao balanço fiscal da Prefeitura, documento que está sob análise das comissões internas.