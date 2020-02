Juros: taxas acompanham alta do dólar em meio a coronavírus e fala de Guedes

13/02/2020 | 10:16



Os juros futuros começaram em alta na manhã desta quinta-feira, 13, em meio à alta do dólar, que já bateu R$ 4,38 hoje em dia de tensão no exterior com o coronavírus, e após o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostrar confortável com o dólar valorizado. Afinal, "uma taxa de câmbio mais alta é "boa para todo mundo", disse o ministro ontem.

Os números da pesquisa de serviços do IBGE vieram melhores que a mediana em dezembro na comparação mensal e não devem gerar muitos ajustes em relação às apostas para política monetária, ficando em segundo plano, segundo um profissional de renda fixa.

Às 10h08 a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,240%, de 4,225% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 marcava 5,41%, de 5,37%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia taxa de 6,08%, de 6,03% no ajuste de ontem.