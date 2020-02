Obituário - 13 de fevereiro de 2020

Do Diário do Grande ABC



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, 11 de fevereiro

Almerindo Manfrinato, 94. Natural de Assis (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Marcandali Carmello, 92. Natural de Pirangi (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Montechese Missura, 91. Natural de Palmital (SP). Residia em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Beatriz Martinez Casadei, 89. Natural de Pradópolis (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Iracema Bercini Garcia, 87. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dinis Martini, 86. Natural de Itajobi (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Waldomiro de Araujo, 86. Natural de Poço Fundo (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Alice Morais Cardoso, 84. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Santos Silva, 79. Natural de Capela (SE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 11. Crematório Vila Alpina.

Eliza Batista Gregório, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo da Silva, 76. Natural de Duartina (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Faneli, 72. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Luciano Aparecido Murari, 62. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Edite Gomes, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, 10 de fevereiro

Ana Brígida Belchior da Silva, 103. Natural de Eldorado (SP). Residia no bairro Varginha, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Alcides Felix Pereira, 83. Natural de Gália (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Antonio Fernandes, 82. Natural de Cristina (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Alzira Entz, 74. Natural de Tejupá (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Clovis Mateus Felipe, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, 11 de fevereiro

Mercedes Duran Sassa, 91. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

José Martins Batista, 89. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Emília Mendes Nogueira, 86. Natural de Alto Santo (CE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Alexandre Henrique Batista, 79. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Sousa Ferreira, 77. Natural de Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Euripedes Roberto Schiavinato, 75. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Akie Kojima, 74. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Clinger Ribeiro, 71. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

José Mitsuru Ishimoto, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Maria de Melo, 61. Natural de Recife (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, 12 de fevereiro

Geniz Rodrigues da Silva, 73. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

José Christiano Junior, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Nelson Fernandes Capela, 67. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José João Merenda, 83. Natural de Rincão (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Carlos Gouveia, 59. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alpina. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Sebastiana Maria da Silva, 96. Natural de Caratinga (MG). Residia em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Hilton Varela de Oliveira, 70. Natural de Natal (RN). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Cemitério Morada da Paz, em Natal (RN).

Gilberto Miguel Gomes, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Jardim da Colina.



RIBEIRÃO PIRES

Júlia Brizola de Ávila, 71. Natural de Santa Rosa (RS). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.