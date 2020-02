Siraque confirma permanência no PCdoB e candidatura à Câmara

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020



O ex-deputado Vanderlei Siraque confirmou que será candidato a vereador de Santo André pelo PCdoB. A informação foi antecipada pelo Diário no dia 30.

Ex-vereador, ex-deputado estadual e federal, Siraque chegou a se movimentar para retornar ao PT, sigla a qual foi filiado até 2017, quando se mudou para o PCdoB. Ele temia que a legenda comunista não conseguiria atrair lideranças capazes de atingir o quociente eleitoral na campanha à Câmara neste ano.

Em nota, Siraque admitiu que conversou com lideranças petistas, defendeu aliança entre PT e PCdoB no pleito andreense, mas avisou que continuará no PCdoB.

“Por meio do diálogo para a construção coletiva do projeto da nossa cidade, o PCdoB, de forma consciente e racional, mas com grande paixão, zelo e entusiasmo pela política transformadora e por acreditar que devemos fazer parte das soluções para o bem geral da cidadania, resolvemos construir chapa completa de candidatas a vereadoras e candidatos a vereadores, na qual serei um dos protagonistas à Câmara juntamente com a professora Bete Siraque pré-candidata a prefeita”, comentou Siraque, citando a pré-candidatura de sua mulher à Prefeitura pelo PT.

Um eventual regresso de Siraque ao petismo foi visto com ceticismo por vereadores e candidatos ao Legislativo, uma vez que, por ter recall eleitoral, o ex-deputado provavelmente ficaria com uma das cadeiras projetadas pelo partido. A missão agora é impulsionar o PCdoB para que Siraque conquiste uma vaga.