10/02/2020 | 10:10



As celebridades estão arrasando no tapete vermelho do Oscar 2020, sendo que grandes nomes como Joaquin Phoenix e Leonardo Di Caprio já passaram por lá.

Mas se teve uma pessoa que chamou a atenção para si por um protesto singelo, mas de peso ao mesmo tempo, foi Natalie Portman, que resolveu usar uma roupa com os nomes de todas as diretoras que não foram indicadas ao Oscar, mas que deveriam estar lá.

Isso porque neste ano mais uma vez apenas homens concorrem na categoria Melhor Diretor, o que gerou indignação dos mais variados estilos.

Diva, né?