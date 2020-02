Chay Suede se apaixonou por Laura Neiva ao vê-la no filme E, aí comeu?: - Eu fiquei louco

09/02/2020 | 11:11



Chay Suede encantou ao falar sobre sua esposa, Laura Neiva, durante entrevista ao jornal Extra! O astro de Amor de Mãe, que recentemente se envolveu em uma polêmica e tanto com Manu Gavassi, contou como foi que se apaixonou por ela - ambos estão casados há um ano, após namorarem por seis anos:

- A primeira vez em que vi Laurinha foi na tela do cinema, no filme E, aí comeu?. Eu era novo, nunca tinha visto aquele rosto e fiquei louco, apaixonado, com a sensação de estar vendo uma estrela. Ela, por muito tempo, foi uma coisa um pouco distante. Até que nos conhecemos, ficamos amigos e, quando começamos a ficar, eu, muito emocionado, fazia música em hora que não era para fazer. Laura, então, não estava entendendo muito, pensava: Que cara tenso, estranho... Conheci agora e ele fazendo música para mim?, disse, rindo.

Ele ainda continua:

- Ao conhecê-la, pensei: Se ela quiser casar, eu caso agora, se quiser ter filho, tenho agora, faço qualquer coisa, é só ela falar. Esse sentimento aumentou muito porque ela me ensinou tantas coisas... A ser um homem muito melhor do que tinha sido até então, a ser um parceiro mais bacana, a cozinhar. Tinha um paladar infantil, gostava de comer hambúrguer, arroz, feijão, farofa, batata frita, massa... Laurinha abriu um universo de comidas. Parte da família dela é árabe, elas cozinham muito bem, e hoje eu como absolutamente tudo, só não como amendoim.

Em seguida, Chay falou sobre sua maior realização ao lado de Laura: o nascimento da filhinha deles, Maria.

- Sempre fui louco para ser pai. Queria ter tido filho com Laura no nosso primeiro mês juntos, mas ela me travou. Quando a gente resolveu se casar, ela queria festa. Já eu imaginava uma coisa pequena. Se tivesse seguido minha ideia, iria me arrepender, porque festa de casamento é a coisa mais legal que existe, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Então, disse a ela que faríamos do jeito dela, mas teria que casar sem o DIU. Laurinha disse que já estava pensando nisso. Dois meses depois, ela engravidou, disse, informando que Maria não será a única filha.