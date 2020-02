Ramalhão põe bom momento à prova diante do São Paulo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/02/2020 | 00:36



O Santo André coloca à prova hoje, às 18h, contra o São Paulo, no Bruno Daniel, o grande momento que vive na temporada. Com quatro vitórias em cinco partidas, contando a goleada por 4 a 1 sobre o Criciúma, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Ramalhão terá pela frente um dos grandes do Estado e outro resultado positivo credencia o time definitivamente à vaga no mata-mata do Campeonato Paulista.

A única vez que o Santo André não saiu de campo com a vitória neste ano foi diante do Guarani, na última rodada, quando o técnico Paulo Roberto poupou parte do time por causa do desgaste físico. Hoje, ele vai usar o que tem de melhor. As dúvidas são o lateral-direito Ricardo Luz e o atacante Douglas Baggio, ambos com desconfortos musculares.

“Partida que todo mundo gosta, até pela grandeza do São Paulo que obviamente acaba motivando a todos. Sabemos que será difícil, contra adversário que tem maneira de jogar diferenciada e teremos de ter postura de acordo com a forma que o adversário atua para buscar bom resultado”, disse o técnico Paulo Roberto.

Além da qualidade do São Paulo, o treinador mostra receio com a arbitragem. “O que aconteceu com o São Paulo (contra o Novorizontino, quando teve dois gols anulados e dois pênaltis não marcados) nunca vi. Já vi erro favorecendo o grande, agora o inverso, a favor do menor, nunca vi. Nos preocupa, porque o árbitro já entra pressionado”, avaliou.

No Tricolor, Fernando Diniz escondeu os trabalhos durante a semana e não deu muitas pistas da escalação, mas deve mante a equipe que vem atuando, com Pablo e Pato entre os titulares.

Ingressos para o jogo custam R$ 80; bilheteria abre a partir das 8h

O Bruno Daniel deve receber grande público hoje para a partida entre Santo André e São Paulo. Os andreenses vão ocupar a arquibancada Leste (nova), com entrada pela rua 24 de maio – restam apenas 1.800 bilhetes. Já os são-paulinos ficarão no setor F – 1.700 entradas ainda disponíveis –, com acesso pela Avenida Capitão Mario de Toledo.

Os ingressos para a partida custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – será preciso mostrar documento que comprove o benefício, como a carteirinha do estudante. Menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam. A bilheteria do Bruno Daniel funciona hoje a partir das 8h e o pagamento será apenas em dinheiro.