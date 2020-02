Colunista revela que Gugu Liberato tinha um companheiro

07/02/2020 | 13:10



Na manhã dessa sexta-feira, dia 7, o colunista Leo Dias revelou durante sua participação no programa Os Cabeças da Notícia da Rádio Metrópoles 104.1FM que Gugu Liberato mantinha um relacionamento com o brasileiro Thiago Salvatico e que, dias antes de morrer, viajou com ele para Singapura.

Thiago, que mora na Alemanha, também mantinha a relação dos dois em sigilo. Porém, nessa viagem pela Ásia, ambos tiraram fotos idênticas, com legendas bem parecidas, mas sem aparecerem juntos.

Ainda de acordo com Leo Dias, logo após a morte de Gugu, Thiago chegou a postar em seu Instagram duas fotos para fazer homenagens. Em uma legenda, estava escrito o seguinte:

Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz.

Já em outra, dizia:

Sem palavras.

Desde então, sua conta no Instagram foi apagada.

O jornalista ainda contou que entrou em contato com Thiago no dia 23 de dezembro de 2019 por meio de uma ligação. Após Leo Dias se identificar, Thiago ficou mudo e pediu para retornar a ligação mais tarde, porém, não atendeu mais aos telefonemas e não respondeu as mensagens.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de Gugu não retornou o contato até o momento de publicação dessa matéria.