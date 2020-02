Obituário - 7 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

07/02/2020



Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, 5 de fevereiro

Zulmira Gomes de Moura, 85. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Batista da Costa, 77. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria de Fátima Lima, 75. Natural de Gravatá (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dias 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, quinta-feira, dia 6 de fevereiro

Carlos Bueno Pereira, 82. Natural de Jacuí (MG). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Eli Maria de Jesus, 81. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Parque, de Limeira (SP).

Ignez Gregório Robeldo, 76. Natural de Quatá (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Roberto Degering, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Etiene da Silva Barros, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Anna Arnesio, 86. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Pensionista. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Analice Araujo Silva Emidio, 71. Natural de Itabaiana (BA). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 3 de fevereiro

Ivanete Luisa da Silva Andrade, 59. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

Mauá, terça-feira, dia 4 de fevereiro

Alcides Leme Athanazio, 66. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Hélida, em Mauá. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Adenilson Batista de Carvalho, 58. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



Mauá, quarta-feira, dia 5 de fevereiro

Antonio Batista da Costa, 77. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Luzia Izabel de Queiroz Viana, 71. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Fátima Aparecida Gonçalves, 57. Natural de Mauá. Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Ferreira de Souza, 33. Natural de Solonópole (CE). Residia na Vila Prudente, em São Paulo (SP). Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 6 de fevereiro

João Alfredo Duarte Filho, 67. Natural de Vargem Alegre (MG). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Wilson Luiz Freire dos Santos, 57. Natural de Triunfo (PE). Residia no bairro Sertãozinho, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Elias Muniz, 93. Natural de Assis (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 29. Crematório Memorial Planalto, em São Bernardo.

Benedito Vieira, 88. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Paulo Pereira da Silva, 83. Natural de Conceição da Feira (BA). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

José Batista Filho, 81. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim do Lago, em Suzano (SP). Dia 28. Cemitério São José.

Eliseu Martins, 53. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Joaquim Francisco Leite, 49. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Noêmia Dantas Araujo, 78. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Sebastião.