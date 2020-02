Murilo Benício relata como foi gravar cena da morte do filho em Amor de Mãe

05/02/2020 | 12:10



Em Amor de Mãe, Murilo Benício deu um show na cena em que seu personagem, Raul, se despediu do filho, Vinícius, que morreu após ser baleado. E para quem não sabe, Vinícius era interpretado pelo filho de Murilo na vida real, Antonio Benício, fruto do relacionamento do ator com Alessandra Negrini. E em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes na última terça-feira, dia 4, Murilo contou como foi gravar essa emocionante cena, que de certa forma, poderia mexer - e muito! - com as suas emoções reais.

- É engraçado, porque via os comentários das pessoas, até de amigos, o quanto foi difícil [gravar a cena]. Se eu pusesse o Antonio nesse lugar, para atingir essa cena, ia me custar tão caro pelo resto da vida. É um lugar que jamais iria. Já tenho 48 anos, perdi os meus pais com intervalo de seis meses um para o outro, vivi tanta coisa que não preciso criar outras coisas além disso para me emocionar.

O artista contou que a cena até foi gostosa de se fazer, já que a cumplicidade com o filho era bem grande. Além disso, ele afirmou que tentou se distanciar ao máximo da vida real.

- Quando a gente tem uma cena importante dessas, a gente acorda preocupado, porque quer fazer bem, quer emocionar o público, quer dar o nosso melhor, mas isso não é segurança que a gente tem. A gente vive de esperança. Então, com certeza, quando eu estava lá com o meu filho, a única certeza que eu tenho é que eu entrava em uma concentração só por ele estar presente. Eu consegui relaxar sabendo que eu ia estar concentrado independente de qualquer coisa que acontecesse naquele set.

Antonio, que também estava presente no programa, concordou com o discurso do pai.

- É uma cena que a gente queria muito que desse certo. Mas, por outro lado, sinto que era o momento que a gente tinha total consciência que a gente estava muito vivo fazendo. Porque, para fazer, tem que estar muito presente, demanda uma energia emocional que é só para quem está vivo mesmo.

Murilo ainda disse que se aproximou ainda mais do filho com a novela.

- A gente tem conversado muito. Nessa novela, a gente estava muito próximo. Então, toda noite a gente falava da profissão, do quanto é comum a frustração, porque depende de tanta coisa para o trabalho dar certo. A gente depende de um equilíbrio muito delicado de concentração. Quando todo mundo entende o que está fazendo, a gente desenvolve melhor nosso trabalho.

Legal, né?