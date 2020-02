05/02/2020 | 09:21



Os juros futuros começam a sessão desta quarta-feira, 5, com viés de baixa, acompanhando o dólar em dia de otimismo com a possibilidade de cura para o coronavírus e à espera da confirmação de mais um corte da Selic de 25 pontos-base, para 4,25%, no fim da tarde, segundo expectativas do mercado. Às 9h06, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,275%, na mínima, de 4,295%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 recuava a 5,410%, na mínima, de 5,450% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2025 caía para 6,080%, na mínima, de 6,110%.