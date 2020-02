Com retorno de Araos, Corinthians se reapresenta de olho na Libertadores

03/02/2020 | 13:42



Um dia depois de vencer o Santos em seu primeiro clássico no ano, o Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, sob chuva, no CT Joaquim Grava. O elenco contou com o reforço do meia-atacante chileno Ángelo Araos, que estava defendendo sua seleção no Pré-Olímpico, disputado na Colômbia.

Como a seleção chilena sub-23 não avançou à segunda fase, o jogador foi liberado para retomar os trabalhos no time paulista. Após receber elogios por suas boas atuações na competição que dá vaga na Olimpíada, Araos deve ser observado pelo técnico Tiago Nunes nos próximos dias.

Se agradar, deve ganhar chances com o novo treinador corintiano. No ano passado, por falta de oportunidades, o jogador de 23 anos acabou sendo emprestado para a Ponte Preta. Contratado pelo clube paulista no meio de 2018, Araos ainda busca seu espaço na equipe.

O chileno participou das atividades do dia no gramado ao lado dos reservas. Os titulares ficaram na academia fazendo exercícios regenerativos após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Arena Corinthians, pela quarta rodada do Paulistão.

A equipe principal vai a campo somente nesta terça-feira, pela manhã. À tarde, a delegação viajará para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará o Guarani na quarta, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. A partida da volta está marcada para a quarta da semana seguinte, em São Paulo.

Para o confronto da ida, Tiago Nunes deve repetir o time que venceu o clássico do fim de semana. A única provável mudança será a substituição de Camacho, com dores no quadril no jogo de domingo, por Gabriel.

Assim, a equipe corintiana deve entrar em campo na quarta com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho (Gabriel) e Cantillo; Janderson, Luan e Everaldo; Boselli.