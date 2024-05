Cachorrão retorna aos treinos mirando a Copa Paulista

Após chegar às semifinais do Campeonato Paulista da Série A-3. e bater na trave do acesso no torneio estadual, o elenco do EC São Bernardo se reapresentou ontem para os treinamentos após três semanas.

Agora, a equipe do Cachorrão treina de olho na Copa Paulista, que tem início marcado para a terceira semana de junho. A competição pode levar o clube ao acesso à Série D do Campeonato Brasileiro, ou uma a uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Na primeira sessão, os atletas realizaram testes e avaliações fisioterapeutas juntamente com a comissão técnica.

O time está no Grupo 5 da Copa Paulista. O restante do chaveamento é formado por Portuguesa, Juventus-SP, São Caetano, Oeste e União Suzano. A estreia do São Bernardo acontece no dia 16 de junho, no clássico do Grande ABC contra o Azulão.