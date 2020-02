Grande ABC disponibiliza 814 vagas de emprego

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020



O número de vagas de trabalho disponíveis no Grande ABC é de 814 nesta semana. Entre os destaques há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de logística e também técnico de enfermagem.

São Bernardo concentra a maioria das oportunidades ofertadas. A CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 553 vagas (68% do total de oportunidades da região). As maiores quantidades de vagas reservadas são para auxiliar de logística (108 ofertas) e ajudante de carga e descarga (100), ambas com exigência de formação mínima no ensino médio e seis meses de experiência. Também há 50 oportunidades para técnico de enfermagem, com ensino fundamental completo e seis meses de experiência.

Há ainda 160 vagas para pessoas com deficiência: atendente de lanchonete (40); ajudante de cozinha (60); e auxiliar de limpeza (60). A CTR de São Bernardo fica situada na Rua Marcehal Deodoro, 2.316, no Centro. O horário de atendimento é das 8h às 17h (exceção às sextas-feiras, que encerra às 15h).

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André está com 38 oportunidades, sendo a maioria (35) para motorista carreteiro. Também há ofertas para auxiliar de limpeza (oito); ajudante de cozinha e repositor de mercadorias (ambas com duas cada).

Em Diadema, o centro público de emprego possui 20 oportunidades: 15 delas são para consultor de vendas; líder de setor (uma); meio oficial de marceneiro (uma). O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Caetano está com 44 vagas: são 15 oportunidades para porteiro; 13 para pedreiro e dez para operador de telemarketing PCD.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferta 49 vagas, com destaque para chefe de serviço de limpeza; inspetor de medição; e técnico em química. São 13 vagas para vigia; seis para auxiliar de manutenção predial e sete para auxiliar de produção.

COM SALÁRIO

Com unidade em Santo André, a agência de empregos Luandre disponibiliza 110 vagas. Os salários variam de R$ 1.500 (encanador) a R$ 14 mil (coordenador de engenharia).