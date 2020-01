Obituário - 31 de janeiro de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 28 de janeiro

Nair Florinda Scarassati, 83. Natural de Guaranésia (MG). Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quarta-feira, dia 29 de janeiro

Josita Lima de Araujo, 102. Natural de Cabaceiras (PB). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Sebastião Ferreira da Silva, 89. Natural de Alagadiço (PB). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Edite Salles, 88. Natural de Caxambu (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Jorge da Silva, 87. Natural de Amaraji (PE). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Takahashi, 85. Natural de Avaí (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Ivonete Marinho de Medeiros, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila América, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Wilson Roberto Ribeiro, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marisa Aparecida Rodrigues Fernandes, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Reginaldo da Silva, 62. Natural de Riachão do Dantas (SE). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Dores Salles Vieira, 60. Natural de Januária (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Lima de Assis, 43. Natural de Alagoinhas (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Alagoinhas (BA).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 25 de janeiro

Nicola Furlin, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, segunda-feira, dia 27 de janeiro

Luzia Graça Gonçalves, 77. Natural de Itapebi (BA). Residia em Porto Seguro (BA). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Arraial D’Ajuda (BA).

Manoel Messias da Rocha Silva, 77. Natural de Santo Amaro, São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo (SP).

Lúcio Antonio Santos, 74. Natural de Aracaju (SE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Vera Lúcia Fonseca de Souza, 69. Natural de Ituverava (SP). Residia em Ribeirão Preto (SP). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal Bom Pastor, em Ribeirão Preto (SP).



São Bernardo, terça-feira, dia 28 de janeiro

Ruth de Almeida, 98. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria Barbosa dos Santos, 90. Natural de Rio Espera (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Maria Medeiros Antonio, 89. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Dalva Coelho Pian, 85. Natural de São João Nepomuceno (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Crematório Memorial Planalto, em São Bernardo.

Marlene Apparecida de Freitas Borges, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Rosa da Silva Santos, 79. Natural de Cachoeira do Itapemirim (ES). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Geralda Lemes Luiz, 79. Natural de Itaobim (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Lindaura Maria Peris Couto, 67. Natural de Sacramento (MG). Residia na Vila Saracantan. Dia 28. Jardim da Colina.

Reinaldo Batista Basselli, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Raimundo Nonato Dias Fernandes, 66. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Crematório Memorial Planalto, em São Bernardo.

Luiz Favoretto Neto, 62. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Paula Luis Alves de Souza, 53. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério São Miguel, em Garanhuns (PE).

São Bernardo, quarta-feira, dia 29 de janeiro

Pedro Takai, 89. Natural de Cafelândia (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 29. Jardim da Colina.

Adelina Bernardo Martins, 76. Natural de Lavras (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 28 de janeiro

Jandyra Tranqullo David, 91. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Osmar Gomes da Rocha, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Prudente, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quarta-feira, dia 29 de janeiro

Francisca Bermudes Perrella, 89. Natural de Severínia (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Ramos Filho, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Cristina Boemer Sturaro, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Memorial Phoenix.



M A U Á

Hermenelina Ferreira de Lima, 94. Natural de Pindobaçu (BA). Residia no Jardim Mauá. Pensionista. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Catharina Rigamont Betini, 92. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.