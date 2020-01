Região disponibiliza 697 oportunidades de emprego

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 00:06



A região possui 697 vagas de emprego disponíveis para quem procura por uma chance no mercado de trabalho. A maior parte está no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, que reúne 521 oportunidades.

Entre os destaques, há 168 vagas para auxiliar de limpeza destinadas a candidatos que completaram o Ensino Fundamental. Para quem terminou o Ensino Médio, há 100 postos de trabalho abertos para auxiliar de logística. Para quem concluiu o Ensino Superior há duas oportunidades para nutricionista e dez para enfermeiro de centro cirúrgico.

Em Santo André, são 23 vagas no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), com destaque para 15 de motorista carreteiro. O CPETR de Diadema tem 38 oportunidades, sendo a maioria (15) para consultor de vendas. Em São Caetano, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) reúne 19 oportunidades (dez delas para operador de telemarketing ativo e receptivo) de emprego. Já na unidade de Ribeirão Pires são 13 vagas, sete delas para auxiliar de informática.

Para participar dos processos seletivos dos centros públicos da região é preciso cadastrar seus dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido de RG, CPF e carteira de trabalho.

COM SALÁRIO

A Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, disponibiliza 83 vagas. Há opções com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.000 para ajudante de obras, pedreiro e auxiliar de almoxarifado. Já para encarregado de obras, a remuneração vai de R$ 3.000 a R$ 3.500. Quem procura oportunidade de analista de projetos sênior, pode ganhar desde R$ 6.500 até R$ 7.000.