Água Santa perde segundo jogo consecutivo e torcida pressiona por resultados

25/01/2020 | 23:59



O Água Santa realizou primeiro jogo em casa pelo Campeonato Paulista de 2020 e decepcionou. Na tarde de ontem, no Estádio do Inamar, em Diadema, perdeu por 2 a 0 para o Novorizontino, colecionando a segunda derrota em duas jornadas da competição.

Apesar do revés, o Netuno mostrou intensidade. O problema foi a dose de azar, com os visitantes transformando em gols os único chutes que realizaram na partida. Na saída de campo, a torcida não poupou as críticas e xingou o time, que foi chamado de “sem vergonha”.

“Temos que ficar tranquilos e com a cabeça muito fria, principalmente os jogadores. Eles têm que ter personalidade e precisam sair da pressão jogando. A pressão precisa vir para nós, de fora de campo”, comentou o ex-meia Marcos Assumpção, atual diretor executivo do time da região. Antes de se encontrar com o elenco no vestiário após a derrota, conversou com grupo de torcedores que protestava na saída do estádio, chegando a ‘bater boca’ com um insatisfeito.

Segundo o técnico Fernando Marchiori, foi dia atípico. “Tivemos controle do jogo. Agora, precisamos simplesmente vencer. Vamos ficar quietos e trabalhar.”

O Água Santa volta a entrar em campo na quarta-feira, às 16h30, contra o Santo André, no Bruno Daniel.