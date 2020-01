Após fim de namoro, Vanessa Hudgens estaria conhecendo melhor jogador de basquete, mas levando as coisas devagar

25/01/2020 | 16:11



A fila andou! Segundo a People, Vanessa Hudgens está conhecendo melhor o jogador de basquete Kyle Kuzuna. Os dois estão comentando nas publicações um do outro e a atriz foi assitir um jogo do time do suposto affair, o Los Angeles Lakers. Além disso, eles foram foram flagrados jantando juntos em um famoso restaurante italiano em Nova York, nos Estados Unidos, no dia anterior de uma das partidas que a morena foi assistir.

Uma fonte próxima aos dois disse:

- Eles estão se vendo, mas levando as coisas devagar e se divertindo no momento.

O motivo de eles estarem levando o romance dessa forma é que Vanessa terminou recentemente o namoro de oito anos que ela tinha com o ator Austin Butler. Nenhum dos dois comentou algo sobre a separação, mas seguem nas redes sociais fazendo posts sobre suas vidas e aparentam estão levando a vida feliz do jeitinho que ela está. Uma pessoa próxima à atriz disse que ela está passando bastante tempo com as as amigas, irmãs e a mãe. A pessoa ainda completou:

- O término não é fácil, mas ela não é do tipo de sentar e choramingar. Ela está seguindo em frente e se divertindo. Ela parece feliz de verdade e animada com a vida, honestamente.

Vanessa está tocando a vida, mas os fãs dela desejam que ela volte um pouco no passado. Alguns admiradores da musa criaram uma campanha para que ela volte a namorar Zac Efron!