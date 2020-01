Para Rafael Demarchi, existe espaço para 3ª via em S.Bernardo na eleição

Daniel Tossato

Raphael Rocha



23/01/2020 | 00:01



Vereador de segundo mandato em São Bernardo, Rafael Demarchi (Republicanos) analisou que há espaço para uma terceira via na disputa pela Prefeitura na eleição deste ano, afastando a possibilidade de concretização de polarização eleitoral entre PT e PSDB.

O parlamentar apontou que existe, inclusive, margem de surgimento de outra liderança caso o deputado federal Alex Manente (Cidadania) opte por não concorrer ao Executivo.

“Dependendo da decisão que o Alex tomar, se abre um caminho enorme para uma via na cidade. São Bernardo é muito grande para ficar em uma eleição polarizada. Eu acho que existem todas as possibilidades para alguém da política ou um outsider mesmo, porque hoje está na moda (apostar em) pessoas que não estão na política para participar de uma eleição – e eles surpreendem. Se tiver só a via do Orlando (Morando, PSDB, atual prefeito) e do (Luiz) Marinho (PT, ex-prefeito), se abre uma avenida enorme para surgir uma liderança na cidade”, declarou.

Conforme análise do republicano, esta via estaria atrelada ao campo de direita ou centro-direita – ele vê com desconfiança o fortalecimento de chapa de esquerda que não seja capitaneada por Marinho. Na visão de Rafael, o petista deve “abocanhar” a maioria dos votos de esquerda.

“Acho que é uma pessoa de direita ou centro-direita. Ainda mais se o Alex, que está bem em Brasília, tomar a decisão que não é o momento de ele sair (candidato a prefeito) para focar no mandato dele. Haverá espaço muito grande para via de direita na cidade”, declarou.

Sobre o próprio destino político, Rafael avisou que vai aguardar até março para traçar seus rumos na eleição. Vereador do Republicanos, o parlamentar sabe que a sigla apoia o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e Morando. “Se eu for caminhar com o Orlando, posso ficar no Republicanos. Seu eu for caminhar com outra via (como candidato ao Executivo), tenho que sair do partido”, pontuou o vereador, hoje com atuação independente no Legislativo.