Primeira prova de resistência do BBB20 já bate nove horas e apenas quatro participantes desistiram até agora

Depois de uma estreia com a casa dividida e a primeira prova de imunidade e de resistência do BBB20, nove horas de duração já se passaram. Ao bater sete horas de competição, Hadson, do grupo Pipoca, acabou desistindo e deixando o grupo no jardim da casa. O brother já havia comentado que estava com vontade de ir ao banheiro. Enquanto Flayslane e Victor Hugo faziam suas rodadas, ele conversou com Guilherme e ele não queria que o brother desistisse:

- Você aguenta.

Mas o paraense explicou que teria dificuldades para subir as escadas na próxima rodada, ao que Guilherme entendeu e disse:

- Vai lá, cara. Pode ir.

Com isso, ele foi o quarto participante a deixar a prova. Assim, o grupo Pipoca segue na prova com sete participantes, depois da eliminação de Marcela e da desistência de Hadson, e, do outro lado do muro, o Camarote continua com oito integrantes, com a ausência de Babu, que também desistiu.

Se você não está por dentro de como a competição funciona, é o seguinte: um participante precisa encher o copo com refrigerante, despejar o líquido em um copo maior que fica em cima de uma escada e pode passar a vez para o próximo participante da equipe continuar a jogada. Vence quem aguentar mais toda a logística, o que faz com que todo o seu grupo seja imunizado.

E aí, para quem vai a sua torcida?