Com outra cara, São Caetano larga diante do Penapolense

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 00:01



Ainda sem o dedo do novo executivo de futebol, Paulo Pelaipe, que chegou na segunda-feira, o São Caetano versão 2020 mostra sua cara hoje, às 19h30, contra a Penapolense, em Penápolis. A escalação será bem diferente da que conquistou o título da Copa Paulista, no fim de 2019, já que os principais destaques se transferiram para a Ferroviária.



Até o treinador será diferente. Para a vaga de Marcelo Vilar, que trocou o Azulão pela Ferroviária e acabou demitido antes mesmo de estrear pela equipe do Interior, a diretoria recorreu a Adãozinho, ídolo do clube, que terá a primeira experiência ao lado do campo.



Para a estreia, Adãozinho mostra confiança, mesmo com a falta de entrosamento do grupo. “A preparação foi boa. Contamos com reforços da base e recuperação de alguns profissionais que estavam lesionados. Perdemos algumas peças do time da Copa Paulista, sim, mas vamos trabalhar com o que temos de melhor. Com respeito ao adversário, apostamos em nossos jogadores”, afirmou.



Um dos remanescentes da última temporada é o zagueiro Sandoval. “Sabemos da qualidade da Penapolense. Não será um jogo fácil, afinal, é estreia fora de casa. Precisamos ficar atentos aos detalhes e nos dedicarmos ao máximo em busca dos três pontos”, afirmou o zagueiro, campeão da Série A-2 pelo São Caetano em 2017.



O Azulão foi ao mercado e trouxe sete reforços: os zagueiros Matheus Salustiano (Rio Claro), Dênis (Kesla-Azerbaijão) e Gustavo (Ponte Preta); o lateral-esquerdo Wanderson (Sabah-Azerbaijão); os volantes Guilherme Amorim (Caxias-RS) e Anderson Braz (Globo-RN) e o meia Diego Palhinha (Central-PE).