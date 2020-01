Há quase um ano, túnel alagado causa transtornos aos pedestres

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 14:16



Não é de hoje que pedestres enfrentam dificuldades para atravessar um túnel, que liga a Avenida Dr. José Fornari ao km 23 da Via Anchieta, na proximidades da sede da Volskwagen. Os munícipes que precisam sair do bairro Demarchi e acessar o Ferrazópolis não conseguem pela passagem subterrânea pois está alagada, e este problema já se estende há pelo menos oito meses.

Além da Volkswagen, o local, que foi construído para facilitar a vida de trabalhadores, também fica próximo ao depósito das Casas Bahia, e o túnel - com em média 50 metros de extensão - está abandonado, cheio de água, escuro, pois já foi alvo de roubos e fios, e cheio de lixos, além de ser um foco para dengue.

Em maio do ano passado, o Diário publicou uma reportagem sobre a situação da passagem. Na época, a equipe de reportagem conversou com os moradores e presenciou pedestres se arriscando para atravessarem a Via Anchieta, visto que, a passagem segura mais próxima é o Viaduto Padre Fiorente Elena, que fica cerca de um quilômetro longe do túnel, uma média de dez minutos andando.

Na manhã desta terça-feira (21), o Diário retornou ao local e se deparou com o problema maior. A realidade dos pedestres que se arriscam para atravessarem a via continua e o alagamento no túnel piorou. O motorista Francisco Adalberto de Abreu, 64 anos, precisa pegar dois ônibus para chegar em casa, ao descer em um dos pontos de ônibus na Via Anchieta, é obrigado a atravessar a rodovia para chegar ao próximo ponto.

Com o túnel alagado, ele precisa ir até o Terminal Ferrazópolis para pegar a próxima condução. "Isso é uma vergonha. Um verdadeiro descaso com quem precisa ir e voltar do trabalho. Os responsáveis por essa passagem não fazem ideia do quanto iam nos ajudar se retirassem essa água e arrumassem aqui", destaca.

A dona de casa Ana Carolina Maroti, 36 anos, frequenta a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Silvina/ Ferrazópolis, próxima ao local, e comenta que não tem esperanças de fazerem algo pela passagem. "Cada vez mais está ficando perigoso pela dengue. Além disso, são duas empresas que existem aqui (Volskwagen e Casas Bahia), ajudaria muito os funcionários", avalia.

Questionadas, a Prefeitura de São Bernardo e a Ecovias – concessionária responsável pelo SAI - ainda não responderam a demanda do Diário.

Mais informações, amanhã (22) matéria na íntegra no jornal impresso e pelo site www.dgabc.com.br.